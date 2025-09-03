Više o AZIZI

Azizi Logotip

Azizi Cijena (AZIZI)

Neuvršten

1 AZIZI u USD cijena uživo:

+3.10%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Azizi (AZIZI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 02:06:45 (UTC+8)

Azizi (AZIZI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+3.15%

+9.73%

+9.73%

Azizi (AZIZI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, AZIZItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AZIZI je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AZIZI se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +3.15% u posljednjih 24 sata i +9.73% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Azizi (AZIZI)

$ 20.76K
$ 20.76K$ 20.76K

--
----

$ 20.98K
$ 20.98K$ 20.98K

988.29M
988.29M 988.29M

998,412,862.187094
998,412,862.187094 998,412,862.187094

Trenutačna tržišna kapitalizacija Azizi je $ 20.76K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AZIZI je 988.29M, s ukupnom količinom od 998412862.187094. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 20.98K.

Azizi (AZIZI) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Azizi u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Azizi u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Azizi u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Azizi u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+3.15%
30 dana$ 0+16.92%
60 dana$ 0+20.85%
90 dana$ 0--

Što je Azizi (AZIZI)

We put together a fun project about this baby rhino because, honestly, how could we not? It’s rare, adorable, and such a sweet reminder of how special wildlife can be. Rhinos are amazing animals and it’s the perfect way to shine a light on how important it is to protect them. Our project is all about celebrating the birth of this cute rhino while also reminding people why this topic matters. Plus, who wouldn’t want to support something as lovable as this baby rhino? 🦏

Resurs Azizi (AZIZI)

Službena web-stranica

Azizi Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Azizi (AZIZI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Azizi (AZIZI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Azizi.

Provjerite Azizi predviđanje cijene sada!

AZIZI u lokalnim valutama

Azizi (AZIZI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Azizi (AZIZI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o AZIZI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Azizi (AZIZI)

Koliko Azizi (AZIZI) vrijedi danas?
Cijena AZIZI uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena AZIZI u USD?
Trenutačna cijena AZIZI u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Azizi?
Tržišna kapitalizacija za AZIZI je $ 20.76K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za AZIZI?
Količina u optjecaju za AZIZI je 988.29M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za AZIZI?
AZIZI je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za AZIZI?
AZIZI je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za AZIZI?
24-satni obujam trgovanja za AZIZI je -- USD.
Hoće li AZIZI još narasti ove godine?
AZIZI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte AZIZI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 02:06:45 (UTC+8)

Azizi (AZIZI) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

