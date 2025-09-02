Ayin (AYIN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.073668 24-satna najviša cijena $ 0.074335 Najviša cijena ikada $ 33.15 Najniža cijena $ 0.073661 Promjena cijene (1H) -0.52% Promjena cijene (1D) -0.69% Promjena cijene (7D) -28.51%

Ayin (AYIN) cijena u stvarnom vremenu je $0.073808. Tijekom protekla 24 sata, AYINtrgovalo je između najniže cijene $ 0.073668 i najviše cijene $ 0.074335, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AYIN je $ 33.15, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.073661.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AYIN se promijenio za -0.52% u posljednjih sat vremena, -0.69% u posljednjih 24 sata i -28.51% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Ayin (AYIN)

Tržišna kapitalizacija $ 125.25K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 125.25K Količina u optjecaju 1.70M Ukupna količina 1,696,925.694952432

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ayin je $ 125.25K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AYIN je 1.70M, s ukupnom količinom od 1696925.694952432. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 125.25K.