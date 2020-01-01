Axoria (AX) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Axoria (AX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Axoria (AX) Informacije Axoria is a Web3 MMORPG that combines classic old-school gameplay with blockchain integration. Players can battle AI-powered bosses that adapt over time, trade in-game assets and engage in PvP combat. The game features skill progression, resource gathering and a player-driven economy where $AX and NFTs enhance the experience. With strategic gameplay and evolving challenges, Axoria offers a modern take on a nostalgic adventure. Službena web stranica: https://axoria.online Bijela knjiga: https://axoria.online/documents/Axoria-Whitepaper.pdf Kupi AX odmah!

Axoria (AX) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Axoria (AX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 31.46K $ 31.46K $ 31.46K Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 31.46K $ 31.46K $ 31.46K Povijesni maksimum: $ 0.00579212 $ 0.00579212 $ 0.00579212 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00031464 $ 0.00031464 $ 0.00031464 Saznajte više o cijeni Axoria (AX)

Axoria (AX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Axoria (AX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj AX tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja AX tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku AX tokena, istražite AX cijenu tokena uživo!

AX Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide AX? Naša AX stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte AX predviđanje cijene tokena odmah!

