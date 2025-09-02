AxonDAO Governance Token (AXGT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.04263379 24-satna najviša cijena $ 0.051728 Najviša cijena ikada $ 0.971095 Najniža cijena $ 0.03650915 Promjena cijene (1H) -2.03% Promjena cijene (1D) -14.39% Promjena cijene (7D) -24.39%

AxonDAO Governance Token (AXGT) cijena u stvarnom vremenu je $0.04217097. Tijekom protekla 24 sata, AXGTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.04263379 i najviše cijene $ 0.051728, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AXGT je $ 0.971095, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.03650915.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AXGT se promijenio za -2.03% u posljednjih sat vremena, -14.39% u posljednjih 24 sata i -24.39% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu AxonDAO Governance Token (AXGT)

Tržišna kapitalizacija $ 19.68M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 42.17M Količina u optjecaju 466.56M Ukupna količina 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija AxonDAO Governance Token je $ 19.68M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AXGT je 466.56M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 42.17M.