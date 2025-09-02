Više o AXGT

AxonDAO Governance Token Logotip

AxonDAO Governance Token Cijena (AXGT)

Neuvršten

1 AXGT u USD cijena uživo:

$0.04217097
-14.30%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena AxonDAO Governance Token (AXGT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 15:58:00 (UTC+8)

AxonDAO Governance Token (AXGT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.04263379
24-satna najniža cijena
$ 0.051728
24-satna najviša cijena

$ 0.04263379
$ 0.051728
$ 0.971095
$ 0.03650915
-2.03%

-14.39%

-24.39%

-24.39%

AxonDAO Governance Token (AXGT) cijena u stvarnom vremenu je $0.04217097. Tijekom protekla 24 sata, AXGTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.04263379 i najviše cijene $ 0.051728, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AXGT je $ 0.971095, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.03650915.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AXGT se promijenio za -2.03% u posljednjih sat vremena, -14.39% u posljednjih 24 sata i -24.39% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu AxonDAO Governance Token (AXGT)

$ 19.68M
--
$ 42.17M
466.56M
1,000,000,000.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija AxonDAO Governance Token je $ 19.68M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AXGT je 466.56M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 42.17M.

AxonDAO Governance Token (AXGT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz AxonDAO Governance Token u USD iznosila je $ -0.00708928526388338.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz AxonDAO Governance Token u USD iznosila je $ -0.0172798543.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz AxonDAO Governance Token u USD iznosila je $ -0.0198574452.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz AxonDAO Governance Token u USD iznosila je $ -0.04689013868329734.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00708928526388338-14.39%
30 dana$ -0.0172798543-40.97%
60 dana$ -0.0198574452-47.08%
90 dana$ -0.04689013868329734-52.64%

Što je AxonDAO Governance Token (AXGT)

AxonDAO Funds, Builds, and Supports DeSci using AI & Biometric Algorithms

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs AxonDAO Governance Token (AXGT)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

AxonDAO Governance Token Predviđanje cijene (USD)

Koliko će AxonDAO Governance Token (AXGT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših AxonDAO Governance Token (AXGT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za AxonDAO Governance Token.

Provjerite AxonDAO Governance Token predviđanje cijene sada!

AXGT u lokalnim valutama

AxonDAO Governance Token (AXGT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike AxonDAO Governance Token (AXGT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o AXGT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o AxonDAO Governance Token (AXGT)

Koliko AxonDAO Governance Token (AXGT) vrijedi danas?
Cijena AXGT uživo u USD je 0.04217097 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena AXGT u USD?
Trenutačna cijena AXGT u USD je $ 0.04217097. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija AxonDAO Governance Token?
Tržišna kapitalizacija za AXGT je $ 19.68M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za AXGT?
Količina u optjecaju za AXGT je 466.56M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za AXGT?
AXGT je postigao ATH cijenu od 0.971095 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za AXGT?
AXGT je vidio ATL cijenu od 0.03650915 USD.
Koliki je obujam trgovanja za AXGT?
24-satni obujam trgovanja za AXGT je -- USD.
Hoće li AXGT još narasti ove godine?
AXGT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte AXGT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 15:58:00 (UTC+8)

AxonDAO Governance Token (AXGT) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.