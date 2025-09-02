AXI (AXI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00789819$ 0.00789819 $ 0.00789819 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +2.35% Promjena cijene (1D) +0.88% Promjena cijene (7D) +8.26% Promjena cijene (7D) +8.26%

AXI (AXI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, AXItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AXI je $ 0.00789819, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AXI se promijenio za +2.35% u posljednjih sat vremena, +0.88% u posljednjih 24 sata i +8.26% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu AXI (AXI)

Tržišna kapitalizacija $ 310.43K$ 310.43K $ 310.43K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 310.43K$ 310.43K $ 310.43K Količina u optjecaju 999.96M 999.96M 999.96M Ukupna količina 999,957,097.79485 999,957,097.79485 999,957,097.79485

Trenutačna tržišna kapitalizacija AXI je $ 310.43K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AXI je 999.96M, s ukupnom količinom od 999957097.79485. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 310.43K.