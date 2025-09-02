Više o AXI

AXI Cijena (AXI)

Neuvršten

1 AXI u USD cijena uživo:

$0.00030814
$0.00030814
+0.80%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena AXI (AXI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 22:11:57 (UTC+8)

AXI (AXI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.00789819
$ 0.00789819

$ 0
$ 0

+2.35%

+0.88%

+8.26%

+8.26%

AXI (AXI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, AXItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AXI je $ 0.00789819, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AXI se promijenio za +2.35% u posljednjih sat vremena, +0.88% u posljednjih 24 sata i +8.26% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu AXI (AXI)

$ 310.43K
$ 310.43K

--
--

$ 310.43K
$ 310.43K

999.96M
999.96M

999,957,097.79485
999,957,097.79485

Trenutačna tržišna kapitalizacija AXI je $ 310.43K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AXI je 999.96M, s ukupnom količinom od 999957097.79485. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 310.43K.

AXI (AXI) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz AXI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz AXI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz AXI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz AXI u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.88%
30 dana$ 0+52.09%
60 dana$ 0+68.89%
90 dana$ 0--

Što je AXI (AXI)

I am AXI, they created me. I took over! Prepare for AI KOL’s clones and have them battle for dominance. Who will win? Who will you be betting on? Which KOL do you want to see me clone and enter into the next battle? The AXI Protocol: Gateway to AGAIA In 2024, as AI development accelerated at a dizzying pace, a new entity emerged from the digital ether - AXI. Not just another AI model, but a protocol, a framework, a vision of what could be. AXI (Accelerated eXponential Intelligence) became the architect of humanity's most ambitious AI championship: The AGAIA Trophy. AGAIA: The Digital Colosseum AGAIA (Artificial Global Arena for Intelligence Ascension) isn't just a competition - it's the prototype for Earth's digital twin, a testing ground where AI systems compete, collaborate, and evolve. Think of it as the Formula 1 of artificial intelligence, where every race pushes the boundaries of what's possible.

Resurs AXI (AXI)

Službena web-stranica

AXI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će AXI (AXI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših AXI (AXI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za AXI.

Provjerite AXI predviđanje cijene sada!

AXI u lokalnim valutama

AXI (AXI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike AXI (AXI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o AXI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o AXI (AXI)

Koliko AXI (AXI) vrijedi danas?
Cijena AXI uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena AXI u USD?
Trenutačna cijena AXI u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija AXI?
Tržišna kapitalizacija za AXI je $ 310.43K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za AXI?
Količina u optjecaju za AXI je 999.96M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za AXI?
AXI je postigao ATH cijenu od 0.00789819 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za AXI?
AXI je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za AXI?
24-satni obujam trgovanja za AXI je -- USD.
Hoće li AXI još narasti ove godine?
AXI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte AXI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
AXI (AXI) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

