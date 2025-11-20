Axelrod by Virtuals Cijena danas

Trenutačna cijena Axelrod by Virtuals (AXR) danas je $ 0.00661371, s promjenom od 6.50% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije AXR u USD je $ 0.00661371 po AXR.

Axelrod by Virtuals trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 4,245,645, s količinom u optjecaju od 642.13M AXR. Tijekom posljednja 24 sata, AXR trgovao je između $ 0.00631274 (niska) i $ 0.00759747 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.04937155, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00163668.

U kratkoročnim performansama, AXR se kretao -3.72% u posljednjem satu i -36.31% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Axelrod by Virtuals (AXR)

Tržišna kapitalizacija $ 4.25M$ 4.25M $ 4.25M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 6.61M$ 6.61M $ 6.61M Količina u optjecaju 642.13M 642.13M 642.13M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

