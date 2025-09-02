Axelar (AXL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.288215 24-satna najviša cijena $ 0.308709 Najviša cijena ikada $ 2.64 Najniža cijena $ 0.274681 Promjena cijene (1H) -1.09% Promjena cijene (1D) -2.11% Promjena cijene (7D) +0.38%

Axelar (AXL) cijena u stvarnom vremenu je $0.298796. Tijekom protekla 24 sata, AXLtrgovalo je između najniže cijene $ 0.288215 i najviše cijene $ 0.308709, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AXL je $ 2.64, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.274681.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AXL se promijenio za -1.09% u posljednjih sat vremena, -2.11% u posljednjih 24 sata i +0.38% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Axelar (AXL)

Tržišna kapitalizacija $ 307.69M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 363.15M Količina u optjecaju 1.03B Ukupna količina 1,214,324,616.25743

Trenutačna tržišna kapitalizacija Axelar je $ 307.69M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AXL je 1.03B, s ukupnom količinom od 1214324616.25743. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 363.15M.