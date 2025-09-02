Više o AXL

Axelar Cijena (AXL)

1 AXL u USD cijena uživo:

$0.299039
$0.299039$0.299039
-1.70%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Axelar (AXL)
Axelar (AXL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.288215
$ 0.288215$ 0.288215
24-satna najniža cijena
$ 0.308709
$ 0.308709$ 0.308709
24-satna najviša cijena

$ 0.288215
$ 0.288215$ 0.288215

$ 0.308709
$ 0.308709$ 0.308709

$ 2.64
$ 2.64$ 2.64

$ 0.274681
$ 0.274681$ 0.274681

-1.09%

-2.11%

+0.38%

+0.38%

Axelar (AXL) cijena u stvarnom vremenu je $0.298796. Tijekom protekla 24 sata, AXLtrgovalo je između najniže cijene $ 0.288215 i najviše cijene $ 0.308709, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AXL je $ 2.64, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.274681.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AXL se promijenio za -1.09% u posljednjih sat vremena, -2.11% u posljednjih 24 sata i +0.38% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Axelar (AXL)

$ 307.69M
$ 307.69M$ 307.69M

--
----

$ 363.15M
$ 363.15M$ 363.15M

1.03B
1.03B 1.03B

1,214,324,616.25743
1,214,324,616.25743 1,214,324,616.25743

Trenutačna tržišna kapitalizacija Axelar je $ 307.69M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AXL je 1.03B, s ukupnom količinom od 1214324616.25743. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 363.15M.

Axelar (AXL) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Axelar u USD iznosila je $ -0.0064583650157253.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Axelar u USD iznosila je $ -0.0313944060.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Axelar u USD iznosila je $ -0.0261348196.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Axelar u USD iznosila je $ -0.0300953168376916.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0064583650157253-2.11%
30 dana$ -0.0313944060-10.50%
60 dana$ -0.0261348196-8.74%
90 dana$ -0.0300953168376916-9.15%

Što je Axelar (AXL)

Axelar delivers secure interchain communication. That means dApp users can interact with any asset, any application, on any chain, with one click. You can think of it as Stripe for Web3. Developers interact with a simple API atop a permissionless network that routes messages and ensures network security via proof-of-stake consensus. Axelar is a blockchain that connects blockchains. To do this securely, Axelar network uses proof-of-stake consensus. Network validators produce new blocks, participate in multiparty signing and vote on external chain states. Tokenholders stake the AXL token, delegating tokens to a validator’s staking pool and receiving rewards, minus the validator’s commission. The AXL token is used for governance and to pay network transaction fees to validators and tokenholders. However, users of the Axelar network do not need to hold the token. Conversions into AXL tokens and destination-chain tokens are handled on the back end, so that users need only pay gas once, in the source-chain token. Axelar network rewards are “inflationary” — they increase the total supply of AXL — but there is potential for supply to become deflationary based on the transaction fee mechanic described above.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Axelar Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Axelar (AXL) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Axelar (AXL) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Axelar.

Provjerite Axelar predviđanje cijene sada!

AXL u lokalnim valutama

Axelar (AXL) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Axelar (AXL) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o AXL opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Axelar (AXL)

Koliko Axelar (AXL) vrijedi danas?
Cijena AXL uživo u USD je 0.298796 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena AXL u USD?
Trenutačna cijena AXL u USD je $ 0.298796. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Axelar?
Tržišna kapitalizacija za AXL je $ 307.69M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za AXL?
Količina u optjecaju za AXL je 1.03B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za AXL?
AXL je postigao ATH cijenu od 2.64 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za AXL?
AXL je vidio ATL cijenu od 0.274681 USD.
Koliki je obujam trgovanja za AXL?
24-satni obujam trgovanja za AXL je -- USD.
Hoće li AXL još narasti ove godine?
AXL mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte AXL predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.