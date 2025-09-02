Više o AXEL

AXEL Cijena (AXEL)

Neuvršten

1 AXEL u USD cijena uživo:

$0.03112035
+0.80%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
USD
Grafikon aktualnih cijena AXEL (AXEL)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:04:29 (UTC+8)

AXEL (AXEL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.03027678
24-satna najniža cijena
$ 0.03113572
24-satna najviša cijena

$ 0.03027678
$ 0.03113572
$ 0.349088
$ 0.01534466
+0.32%

+0.89%

+0.22%

+0.22%

AXEL (AXEL) cijena u stvarnom vremenu je $0.03112035. Tijekom protekla 24 sata, AXELtrgovalo je između najniže cijene $ 0.03027678 i najviše cijene $ 0.03113572, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AXEL je $ 0.349088, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01534466.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AXEL se promijenio za +0.32% u posljednjih sat vremena, +0.89% u posljednjih 24 sata i +0.22% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu AXEL (AXEL)

$ 4.40M
--
$ 31.12M
141.37M
1,000,000,000.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija AXEL je $ 4.40M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AXEL je 141.37M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 31.12M.

AXEL (AXEL) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz AXEL u USD iznosila je $ +0.00027437.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz AXEL u USD iznosila je $ -0.0006388852.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz AXEL u USD iznosila je $ -0.0071098858.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz AXEL u USD iznosila je $ -0.01530217341170253.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00027437+0.89%
30 dana$ -0.0006388852-2.05%
60 dana$ -0.0071098858-22.84%
90 dana$ -0.01530217341170253-32.96%

Što je AXEL (AXEL)

The AXEL.Network isn’t coming, it’s here. It’s live. A fully operational Masternode network bringing the future of the distributed web. We’ve built our Content Distribution Network (CDN) from the ground up using distributed technologies to foster a movement from centralized systems to a decentralized world. It’s a network that will change how the internet handles data and bring quick and free private file-sharing to anyone, anywhere! The future is decentralized. The future is AXEL.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs AXEL (AXEL)

Službena web-stranica

AXEL Predviđanje cijene (USD)

Koliko će AXEL (AXEL) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših AXEL (AXEL) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za AXEL.

Provjerite AXEL predviđanje cijene sada!

AXEL u lokalnim valutama

AXEL (AXEL) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike AXEL (AXEL) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o AXEL opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o AXEL (AXEL)

Koliko AXEL (AXEL) vrijedi danas?
Cijena AXEL uživo u USD je 0.03112035 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena AXEL u USD?
Trenutačna cijena AXEL u USD je $ 0.03112035. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija AXEL?
Tržišna kapitalizacija za AXEL je $ 4.40M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za AXEL?
Količina u optjecaju za AXEL je 141.37M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za AXEL?
AXEL je postigao ATH cijenu od 0.349088 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za AXEL?
AXEL je vidio ATL cijenu od 0.01534466 USD.
Koliki je obujam trgovanja za AXEL?
24-satni obujam trgovanja za AXEL je -- USD.
Hoće li AXEL još narasti ove godine?
AXEL mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte AXEL predviđanje cijene za detaljniju analizu.
AXEL (AXEL) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.