AXEL (AXEL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.03027678 24-satna najniža cijena $ 0.03113572 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0.349088 Najniža cijena $ 0.01534466 Promjena cijene (1H) +0.32% Promjena cijene (1D) +0.89% Promjena cijene (7D) +0.22%

AXEL (AXEL) cijena u stvarnom vremenu je $0.03112035. Tijekom protekla 24 sata, AXELtrgovalo je između najniže cijene $ 0.03027678 i najviše cijene $ 0.03113572, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AXEL je $ 0.349088, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01534466.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AXEL se promijenio za +0.32% u posljednjih sat vremena, +0.89% u posljednjih 24 sata i +0.22% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu AXEL (AXEL)

Tržišna kapitalizacija $ 4.40M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 31.12M Količina u optjecaju 141.37M Ukupna količina 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija AXEL je $ 4.40M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AXEL je 141.37M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 31.12M.