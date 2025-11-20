Awoke Cijena danas

Trenutačna cijena Awoke (AWOKE) danas je $ 0.01733961, s promjenom od 9.33% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije AWOKE u USD je $ 0.01733961 po AWOKE.

Awoke trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 17,338.44, s količinom u optjecaju od 999.93K AWOKE. Tijekom posljednja 24 sata, AWOKE trgovao je između $ 0.01586024 (niska) i $ 0.01740656 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 6.33, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.01586024.

U kratkoročnim performansama, AWOKE se kretao -- u posljednjem satu i -12.16% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Awoke (AWOKE)

Tržišna kapitalizacija $ 17.34K$ 17.34K $ 17.34K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 17.34K$ 17.34K $ 17.34K Količina u optjecaju 999.93K 999.93K 999.93K Ukupna količina 999,932.35332 999,932.35332 999,932.35332

Trenutačna tržišna kapitalizacija Awoke je $ 17.34K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AWOKE je 999.93K, s ukupnom količinom od 999932.35332. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 17.34K.