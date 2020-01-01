Awkward Look Monkey Club (ALMC) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Awkward Look Monkey Club (ALMC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Awkward Look Monkey Club (ALMC) Informacije

Awkward Look Monkey Club is a Solana token and NFT ecosystem based around the OG meme; the Awkward Look Monkey. The NFT sales fund our marketing wallet and NFT staking is in active development for a passive income earning utility.

Službena web stranica:
https://awkwardlookmonkeyclub.com/

Awkward Look Monkey Club (ALMC) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Awkward Look Monkey Club (ALMC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 15.37K
$ 15.37K$ 15.37K
Ukupna količina:
$ 970.29M
$ 970.29M$ 970.29M
Količina u optjecaju:
$ 970.29M
$ 970.29M$ 970.29M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 15.37K
$ 15.37K$ 15.37K
Povijesni maksimum:
$ 0
$ 0$ 0
Povijesni minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Trenutna cijena:
$ 0
$ 0$ 0

Awkward Look Monkey Club (ALMC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Awkward Look Monkey Club (ALMC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj ALMC tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja ALMC tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku ALMC tokena, istražite ALMC cijenu tokena uživo!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.