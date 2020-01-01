AwesomeX (AWX) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u AwesomeX (AWX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

AwesomeX (AWX) Informacije What is AwesomeX? Protocol Overview AwesomeX is simple: Use $TITANX to mint $AWX. There are perpetual weekly, twenty-four-hour mint cycles and 70% buy and burn. Additionally 15.5% of the TitanX used to mint AWX is taken off the market forever through DragonX. This means 85.5% of TitanX (70% + 15.5%) used to mint AWX is removed from the market permanently. (12% to the DragonX Vault + 3.5% Direct DragonX Burn = 15.5%) Minting today is better than minting tomorrow AwesomeX starts minting every Friday at 14:00 UTC until Saturday at 14:00 UTC. After each 24-hour mint, claim your tokens. This minting will continue weekly with a 2.8% decreasing percentage drop each week The decreased percentage in minting will last for 125 weeks and then stabilize. As soon as 50 billion TitanX comes in on day one, the LP pool gets created. The best minting ratio is week 1 The mint ratio will start at 1 TitanX = 2.8 AwesomeX on Week 1 The mint ratio will stabilize Week 125 at 1 TitanX = .08 AwesomeX This is a 3400% (35x) increase in cost to mint AWX related to TitanX over the 125 weeks Službena web stranica: https://www.awesomex.win/mint Bijela knjiga: https://docs.awesomex.win/ Kupi AWX odmah!

AwesomeX (AWX) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za AwesomeX (AWX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 79.68K $ 79.68K $ 79.68K Ukupna količina: $ 1.56T $ 1.56T $ 1.56T Količina u optjecaju: $ 1.56T $ 1.56T $ 1.56T FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 79.68K $ 79.68K $ 79.68K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni AwesomeX (AWX)

AwesomeX (AWX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike AwesomeX (AWX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj AWX tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja AWX tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku AWX tokena, istražite AWX cijenu tokena uživo!

AWX Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide AWX? Naša AWX stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte AWX predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!