Više o AWX

AWX Informacije o cijeni

AWX Bijela knjiga

AWX Službena web stranica

AWX Tokenomija

AWX Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

AwesomeX Logotip

AwesomeX Cijena (AWX)

Neuvršten

1 AWX u USD cijena uživo:

--
----
-0.90%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena AwesomeX (AWX)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 00:49:38 (UTC+8)

AwesomeX (AWX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.99%

-25.21%

-25.21%

AwesomeX (AWX) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, AWXtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AWX je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AWX se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -0.99% u posljednjih 24 sata i -25.21% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu AwesomeX (AWX)

$ 63.43K
$ 63.43K$ 63.43K

--
----

$ 63.43K
$ 63.43K$ 63.43K

1.56T
1.56T 1.56T

1,562,341,412,704.82
1,562,341,412,704.82 1,562,341,412,704.82

Trenutačna tržišna kapitalizacija AwesomeX je $ 63.43K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AWX je 1.56T, s ukupnom količinom od 1562341412704.82. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 63.43K.

AwesomeX (AWX) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz AwesomeX u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz AwesomeX u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz AwesomeX u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz AwesomeX u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.99%
30 dana$ 0+5.31%
60 dana$ 0+9.75%
90 dana$ 0--

Što je AwesomeX (AWX)

What is AwesomeX? Protocol Overview AwesomeX is simple: Use $TITANX to mint $AWX. There are perpetual weekly, twenty-four-hour mint cycles and 70% buy and burn. Additionally 15.5% of the TitanX used to mint AWX is taken off the market forever through DragonX. This means 85.5% of TitanX (70% + 15.5%) used to mint AWX is removed from the market permanently. (12% to the DragonX Vault + 3.5% Direct DragonX Burn = 15.5%) Minting today is better than minting tomorrow AwesomeX starts minting every Friday at 14:00 UTC until Saturday at 14:00 UTC. After each 24-hour mint, claim your tokens. This minting will continue weekly with a 2.8% decreasing percentage drop each week The decreased percentage in minting will last for 125 weeks and then stabilize. As soon as 50 billion TitanX comes in on day one, the LP pool gets created. The best minting ratio is week 1 The mint ratio will start at 1 TitanX = 2.8 AwesomeX on Week 1 The mint ratio will stabilize Week 125 at 1 TitanX = .08 AwesomeX This is a 3400% (35x) increase in cost to mint AWX related to TitanX over the 125 weeks

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

AwesomeX Predviđanje cijene (USD)

Koliko će AwesomeX (AWX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših AwesomeX (AWX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za AwesomeX.

Provjerite AwesomeX predviđanje cijene sada!

AWX u lokalnim valutama

AwesomeX (AWX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike AwesomeX (AWX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o AWX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o AwesomeX (AWX)

Koliko AwesomeX (AWX) vrijedi danas?
Cijena AWX uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena AWX u USD?
Trenutačna cijena AWX u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija AwesomeX?
Tržišna kapitalizacija za AWX je $ 63.43K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za AWX?
Količina u optjecaju za AWX je 1.56T USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za AWX?
AWX je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za AWX?
AWX je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za AWX?
24-satni obujam trgovanja za AWX je -- USD.
Hoće li AWX još narasti ove godine?
AWX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte AWX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 00:49:38 (UTC+8)

AwesomeX (AWX) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.