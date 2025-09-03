AwesomeX (AWX) Informacije o cijeni (USD)

AwesomeX (AWX) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, AWXtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AWX je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AWX se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -0.99% u posljednjih 24 sata i -25.21% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu AwesomeX (AWX)

Trenutačna tržišna kapitalizacija AwesomeX je $ 63.43K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AWX je 1.56T, s ukupnom količinom od 1562341412704.82. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 63.43K.