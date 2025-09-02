Away From Keyboard (AFK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.92% Promjena cijene (1D) +2.08% Promjena cijene (7D) +7.37% Promjena cijene (7D) +7.37%

Away From Keyboard (AFK) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, AFKtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AFK je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AFK se promijenio za -0.92% u posljednjih sat vremena, +2.08% u posljednjih 24 sata i +7.37% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Away From Keyboard (AFK)

Tržišna kapitalizacija $ 147.75K$ 147.75K $ 147.75K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 147.75K$ 147.75K $ 147.75K Količina u optjecaju 744.46M 744.46M 744.46M Ukupna količina 744,462,601.86915 744,462,601.86915 744,462,601.86915

Trenutačna tržišna kapitalizacija Away From Keyboard je $ 147.75K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AFK je 744.46M, s ukupnom količinom od 744462601.86915. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 147.75K.