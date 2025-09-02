Više o AFK

Away From Keyboard Cijena (AFK)

Neuvršten

1 AFK u USD cijena uživo:

$0.00019847
$0.00019847$0.00019847
+2.00%1D
Grafikon aktualnih cijena Away From Keyboard (AFK)
Away From Keyboard (AFK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

-0.92%

+2.08%

+7.37%

+7.37%

Away From Keyboard (AFK) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, AFKtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AFK je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AFK se promijenio za -0.92% u posljednjih sat vremena, +2.08% u posljednjih 24 sata i +7.37% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Away From Keyboard (AFK)

$ 147.75K
--
$ 147.75K
744.46M
744,462,601.86915
Trenutačna tržišna kapitalizacija Away From Keyboard je $ 147.75K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AFK je 744.46M, s ukupnom količinom od 744462601.86915. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 147.75K.

Away From Keyboard (AFK) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Away From Keyboard u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Away From Keyboard u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Away From Keyboard u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Away From Keyboard u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+2.08%
30 dana$ 0+21.07%
60 dana$ 0+28.00%
90 dana$ 0--

Što je Away From Keyboard (AFK)

Away From Keyboard ($AFK) is a deflationary token on Solana deployed securely via moneyglitch. Every buy/sell/transfer has a 5% tax - 100% of tax is burned from supply permanently. Away From Keyboard ($AFK), a pure tax burn token, offers key advantages over non-deflationary tokens: 1) No reward-based sell pressure, 2) Scarcity increases as supply shrinks, 3) Incentivizes long-term holding, & 4) Your % share of supply grows just by holding. $AFK offers strong deflationary tokenomics backed by a unique brand.

Resurs Away From Keyboard (AFK)

Away From Keyboard Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Away From Keyboard (AFK) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Away From Keyboard (AFK) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Away From Keyboard.

Provjerite Away From Keyboard predviđanje cijene sada!

Away From Keyboard (AFK) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Away From Keyboard (AFK) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o AFK opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Away From Keyboard (AFK)

Koliko Away From Keyboard (AFK) vrijedi danas?
Cijena AFK uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena AFK u USD?
Trenutačna cijena AFK u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Away From Keyboard?
Tržišna kapitalizacija za AFK je $ 147.75K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za AFK?
Količina u optjecaju za AFK je 744.46M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za AFK?
AFK je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za AFK?
AFK je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za AFK?
24-satni obujam trgovanja za AFK je -- USD.
Hoće li AFK još narasti ove godine?
AFK mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte AFK predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.