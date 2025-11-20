Awakeborn Token Cijena danas

Trenutačna cijena Awakeborn Token (AWK) danas je --, s promjenom od 2.51% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije AWK u USD je -- po AWK.

Awakeborn Token trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 224,325, s količinom u optjecaju od 30.34B AWK. Tijekom posljednja 24 sata, AWK trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, AWK se kretao -0.09% u posljednjem satu i -5.42% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Awakeborn Token (AWK)

Tržišna kapitalizacija $ 224.33K$ 224.33K $ 224.33K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 739.35K$ 739.35K $ 739.35K Količina u optjecaju 30.34B 30.34B 30.34B Ukupna količina 99,999,973,237.3 99,999,973,237.3 99,999,973,237.3

