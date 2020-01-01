Avocato (ATO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Avocato (ATO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Avocato (ATO) Informacije We are community driven token, we are building meme coin family where everyone can feel safe! The ATO Meme Coin – the meme coin that’s equal parts adorable, ripe, and irresistible! Inspired by two of the internet’s most beloved obsessions – cats and avocados – ATO brings together the best of both worlds in one. Just like an avocado, it’s packed with goodness, and like a cat, it’ll keep you on your toes! ATO is designed to grow with its community, offering more than just memes – it’s a fun, engaging coin that spreads joy, creativity, and a bit of healthy humor. Službena web stranica: https://www.avocato.lol/ Kupi ATO odmah!

Avocato (ATO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Avocato (ATO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 12.95K $ 12.95K $ 12.95K Ukupna količina: $ 999.76M $ 999.76M $ 999.76M Količina u optjecaju: $ 999.76M $ 999.76M $ 999.76M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 12.95K $ 12.95K $ 12.95K Povijesni maksimum: $ 0.00373376 $ 0.00373376 $ 0.00373376 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Avocato (ATO)

Avocato (ATO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Avocato (ATO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ATO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ATO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ATO tokena, istražite ATO cijenu tokena uživo!

ATO Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ATO? Naša ATO stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte ATO predviđanje cijene tokena odmah!

