Avocado DAO Cijena danas

Trenutačna cijena Avocado DAO (AVG) danas je $ 0.00384461, s promjenom od 3.67% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije AVG u USD je $ 0.00384461 po AVG.

Avocado DAO trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 578,256, s količinom u optjecaju od 150.36M AVG. Tijekom posljednja 24 sata, AVG trgovao je između $ 0.00370506 (niska) i $ 0.00399326 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 2.69, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00370506.

U kratkoročnim performansama, AVG se kretao -0.19% u posljednjem satu i -10.34% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Avocado DAO (AVG)

Tržišna kapitalizacija $ 578.26K$ 578.26K $ 578.26K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.85M$ 3.85M $ 3.85M Količina u optjecaju 150.36M 150.36M 150.36M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

