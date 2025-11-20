Avo Cijena danas

Trenutačna cijena Avo (AVO) danas je $ 0.00739394, s promjenom od 4.98% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije AVO u USD je $ 0.00739394 po AVO.

Avo trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 7,393,619, s količinom u optjecaju od 999.97M AVO. Tijekom posljednja 24 sata, AVO trgovao je između $ 0.00640033 (niska) i $ 0.00754598 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.02710749, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00045629.

U kratkoročnim performansama, AVO se kretao -0.05% u posljednjem satu i -22.63% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Avo (AVO)

Tržišna kapitalizacija $ 7.39M$ 7.39M $ 7.39M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 7.39M$ 7.39M $ 7.39M Količina u optjecaju 999.97M 999.97M 999.97M Ukupna količina 999,969,125.2398119 999,969,125.2398119 999,969,125.2398119

