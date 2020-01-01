Aviator (AVI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Aviator (AVI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Aviator (AVI) Informacije Aviator is revolutionizing onchain gaming and bridging solutions on Base with Aviator Arcade™ and SkyBridge™. Aviator Arcade is a gaming platform that allows anyone to publish their game without hosting fees while rewarding both developers and gamers in the AVI token. SkyBridge is a complete bridging and launchpad solution that aims to drive adoption of Base and Aviator Arcade through enabling seamless transfers of any standard token or NFT between Ethereum and Base. The KYC-certified core team includes experts from Shiba Inu's original security & metaverse team, seasoned developers, and industry professionals in advertising, government, and accounting. The Aviator DAO empowers community members to influence the project's future utilizing the AVI token. Službena web stranica: https://aviator.ac/ Bijela knjiga: https://www.aviator.ac/downloads/flightpaper.pdf

Aviator (AVI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Aviator (AVI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 2.31M $ 2.31M $ 2.31M Ukupna količina: $ 9.24B $ 9.24B $ 9.24B Količina u optjecaju: $ 6.97B $ 6.97B $ 6.97B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 3.06M $ 3.06M $ 3.06M Povijesni maksimum: $ 0.00741462 $ 0.00741462 $ 0.00741462 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00033067 $ 0.00033067 $ 0.00033067 Saznajte više o cijeni Aviator (AVI)

Aviator (AVI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Aviator (AVI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj AVI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja AVI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

