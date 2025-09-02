Aviator (AVI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00741462$ 0.00741462 $ 0.00741462 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.10% Promjena cijene (1D) +3.33% Promjena cijene (7D) -12.76% Promjena cijene (7D) -12.76%

Aviator (AVI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, AVItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AVI je $ 0.00741462, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AVI se promijenio za -0.10% u posljednjih sat vremena, +3.33% u posljednjih 24 sata i -12.76% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Aviator (AVI)

Tržišna kapitalizacija $ 2.27M$ 2.27M $ 2.27M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.01M$ 3.01M $ 3.01M Količina u optjecaju 6.97B 6.97B 6.97B Ukupna količina 9,243,042,234.996437 9,243,042,234.996437 9,243,042,234.996437

Trenutačna tržišna kapitalizacija Aviator je $ 2.27M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AVI je 6.97B, s ukupnom količinom od 9243042234.996437. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.01M.