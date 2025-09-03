Aver AI (AVER) Informacije o cijeni (USD)

Aver AI (AVER) cijena u stvarnom vremenu je $0.00014315. Tijekom protekla 24 sata, AVERtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AVER je $ 0.04592821, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00007534.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AVER se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Aver AI (AVER)

Trenutačna tržišna kapitalizacija Aver AI je $ 13.99K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AVER je 97.77M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 14.31K.