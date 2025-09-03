Više o AVER

Aver AI Cijena (AVER)

$0.00014315
0.00%1D
Grafikon aktualnih cijena Aver AI (AVER)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 04:30:23 (UTC+8)

Aver AI (AVER) Informacije o cijeni (USD)

$ 0
$ 0
$ 0
$ 0.04592821
$ 0.00007534
0.00%

0.00%

Aver AI (AVER) cijena u stvarnom vremenu je $0.00014315. Tijekom protekla 24 sata, AVERtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AVER je $ 0.04592821, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00007534.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AVER se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Aver AI (AVER)

$ 13.99K
$ 14.31K
97.77M
100,000,000.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija Aver AI je $ 13.99K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AVER je 97.77M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 14.31K.

Aver AI (AVER) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Aver AI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Aver AI u USD iznosila je $ +0.0000388210.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Aver AI u USD iznosila je $ +0.0001015849.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Aver AI u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ +0.0000388210+27.12%
60 dana$ +0.0001015849+70.96%
90 dana$ 0--

Što je Aver AI (AVER)

Aver is the leading DeFAI (Decentralized Finance + Artificial Intelligence) platform, empowering anyone—from individuals to businesses—to effortlessly create, train, and deploy powerful on-chain AI agents. By merging the simplicity of a no-code interface with the security and transparency of blockchain technology, Aver makes it possible to automate and optimize complex workflows across DeFi, NFTs, and various on-chain operations.

Aver AI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Aver AI (AVER) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Aver AI (AVER) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Aver AI.

Provjerite Aver AI predviđanje cijene sada!

AVER u lokalnim valutama

Aver AI (AVER) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Aver AI (AVER) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o AVER opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Aver AI (AVER)

Koliko Aver AI (AVER) vrijedi danas?
Cijena AVER uživo u USD je 0.00014315 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena AVER u USD?
Trenutačna cijena AVER u USD je $ 0.00014315. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Aver AI?
Tržišna kapitalizacija za AVER je $ 13.99K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za AVER?
Količina u optjecaju za AVER je 97.77M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za AVER?
AVER je postigao ATH cijenu od 0.04592821 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za AVER?
AVER je vidio ATL cijenu od 0.00007534 USD.
Koliki je obujam trgovanja za AVER?
24-satni obujam trgovanja za AVER je -- USD.
Hoće li AVER još narasti ove godine?
AVER mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte AVER predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Aver AI (AVER) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke.