Aventa (AVENT) Informacije Aventa is a game changing crypto project that transforms the Web3 ecosystem with secure, AI-powered, multi-blockchain utilities, all seamlessly integrated into the flagship EVM based Aventa Chain. Utilities include an advanced AI chat bot (with features such as image generation, basic chart analysis etc), a contract scanner, a P2E game, NFTs and many more not yet announced. Aventa is looking to create the new generation of AI blockchain integration Službena web stranica: https://aventaproject.com Bijela knjiga: https://docs.aventaproject.com Kupi AVENT odmah!

Aventa (AVENT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Aventa (AVENT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 46.98K Ukupna količina: $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 1.00B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 46.98K Povijesni maksimum: $ 0.00818993 Povijesni minimum: $ 0 Trenutna cijena: $ 0

Aventa (AVENT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Aventa (AVENT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj AVENT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja AVENT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku AVENT tokena, istražite AVENT cijenu tokena uživo!

