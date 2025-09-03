Avaxtars (AVXT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 52.5$ 52.5 $ 52.5 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -3.98% Promjena cijene (7D) -3.98%

Avaxtars (AVXT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, AVXTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AVXT je $ 52.5, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AVXT se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -3.98% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Avaxtars (AVXT)

Tržišna kapitalizacija $ 16.68K$ 16.68K $ 16.68K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 17.08K$ 17.08K $ 17.08K Količina u optjecaju 390.72M 390.72M 390.72M Ukupna količina 400,000,001.0 400,000,001.0 400,000,001.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Avaxtars je $ 16.68K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AVXT je 390.72M, s ukupnom količinom od 400000001.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 17.08K.