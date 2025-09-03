Više o AVXT

Avaxtars Cijena (AVXT)

1 AVXT u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
Grafikon aktualnih cijena Avaxtars (AVXT)
Avaxtars (AVXT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 52.5
$ 52.5$ 52.5

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-3.98%

-3.98%

Avaxtars (AVXT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, AVXTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AVXT je $ 52.5, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AVXT se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -3.98% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Avaxtars (AVXT)

$ 16.68K
$ 16.68K$ 16.68K

--
----

$ 17.08K
$ 17.08K$ 17.08K

390.72M
390.72M 390.72M

400,000,001.0
400,000,001.0 400,000,001.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Avaxtars je $ 16.68K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AVXT je 390.72M, s ukupnom količinom od 400000001.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 17.08K.

Avaxtars (AVXT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Avaxtars u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Avaxtars u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Avaxtars u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Avaxtars u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+4.83%
60 dana$ 0+25.66%
90 dana$ 0--

Što je Avaxtars (AVXT)

AVXT Token is a crypto-asset that was generated on Avalanche Blockchain Platform using ERC-20 Token standard. The AVXT token is a utility token generated by farming NFTs, used to accelerate NFT farming, trading Boxes, items and newly generated Gen2 NFTs.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Avaxtars Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Avaxtars (AVXT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Avaxtars (AVXT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Avaxtars.

Provjerite Avaxtars predviđanje cijene sada!

AVXT u lokalnim valutama

Avaxtars (AVXT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Avaxtars (AVXT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o AVXT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Avaxtars (AVXT)

Koliko Avaxtars (AVXT) vrijedi danas?
Cijena AVXT uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena AVXT u USD?
Trenutačna cijena AVXT u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Avaxtars?
Tržišna kapitalizacija za AVXT je $ 16.68K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za AVXT?
Količina u optjecaju za AVXT je 390.72M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za AVXT?
AVXT je postigao ATH cijenu od 52.5 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za AVXT?
AVXT je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za AVXT?
24-satni obujam trgovanja za AVXT je -- USD.
Hoće li AVXT još narasti ove godine?
AVXT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte AVXT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
