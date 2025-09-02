Više o NOCHILL

AVAX HAS NO CHILL Cijena (NOCHILL)

1 NOCHILL u USD cijena uživo:

$0.0016246
$0.0016246$0.0016246
+2.30%1D
Grafikon aktualnih cijena AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:04:15 (UTC+8)

AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00146239
$ 0.00146239$ 0.00146239
24-satna najniža cijena
$ 0.00163107
$ 0.00163107$ 0.00163107
24-satna najviša cijena

$ 0.00146239
$ 0.00146239$ 0.00146239

$ 0.00163107
$ 0.00163107$ 0.00163107

$ 0.03121838
$ 0.03121838$ 0.03121838

$ 0
$ 0$ 0

+0.19%

+2.31%

+5.45%

+5.45%

AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) cijena u stvarnom vremenu je $0.0016246. Tijekom protekla 24 sata, NOCHILLtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00146239 i najviše cijene $ 0.00163107, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NOCHILL je $ 0.03121838, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NOCHILL se promijenio za +0.19% u posljednjih sat vremena, +2.31% u posljednjih 24 sata i +5.45% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL)

$ 2.51M
$ 2.51M$ 2.51M

--
----

$ 2.51M
$ 2.51M$ 2.51M

1.55B
1.55B 1.55B

1,550,000,000.0
1,550,000,000.0 1,550,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija AVAX HAS NO CHILL je $ 2.51M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NOCHILL je 1.55B, s ukupnom količinom od 1550000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.51M.

AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz AVAX HAS NO CHILL u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz AVAX HAS NO CHILL u USD iznosila je $ -0.0005788920.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz AVAX HAS NO CHILL u USD iznosila je $ -0.0009086701.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz AVAX HAS NO CHILL u USD iznosila je $ -0.0028947784707086865.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+2.31%
30 dana$ -0.0005788920-35.63%
60 dana$ -0.0009086701-55.93%
90 dana$ -0.0028947784707086865-64.05%

Što je AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL)

NOCHILL is a cult catalyst token on Avalanche. Born out of The Arena and airdropped to Gladiator badge holders, NOCHILL is one of Avalanche's 5 culture catalyst tokens and no wider community can be found than the one that's formed around this token. The token was launched on December 18, 2023 and airdropped to roughly 300 users all holding the Gladiator badge. NOCHILL sports a diverse community of users - those native to the Avalanche ecosystem and those natives to other EVM ecosystems. NOCHILL can refer to the fact that the community says it like it is without sugar coating the words. NOCHILL is a lifestyle.

Resurs AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL)

Službena web-stranica

AVAX HAS NO CHILL Predviđanje cijene (USD)

Koliko će AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za AVAX HAS NO CHILL.

Provjerite AVAX HAS NO CHILL predviđanje cijene sada!

NOCHILL u lokalnim valutama

AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NOCHILL opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL)

Koliko AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) vrijedi danas?
Cijena NOCHILL uživo u USD je 0.0016246 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena NOCHILL u USD?
Trenutačna cijena NOCHILL u USD je $ 0.0016246. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija AVAX HAS NO CHILL?
Tržišna kapitalizacija za NOCHILL je $ 2.51M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za NOCHILL?
Količina u optjecaju za NOCHILL je 1.55B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za NOCHILL?
NOCHILL je postigao ATH cijenu od 0.03121838 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za NOCHILL?
NOCHILL je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za NOCHILL?
24-satni obujam trgovanja za NOCHILL je -- USD.
Hoće li NOCHILL još narasti ove godine?
NOCHILL mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte NOCHILL predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:04:15 (UTC+8)

