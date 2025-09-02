AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00146239 $ 0.00146239 $ 0.00146239 24-satna najniža cijena $ 0.00163107 $ 0.00163107 $ 0.00163107 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00146239$ 0.00146239 $ 0.00146239 24-satna najviša cijena $ 0.00163107$ 0.00163107 $ 0.00163107 Najviša cijena ikada $ 0.03121838$ 0.03121838 $ 0.03121838 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.19% Promjena cijene (1D) +2.31% Promjena cijene (7D) +5.45% Promjena cijene (7D) +5.45%

AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) cijena u stvarnom vremenu je $0.0016246. Tijekom protekla 24 sata, NOCHILLtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00146239 i najviše cijene $ 0.00163107, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NOCHILL je $ 0.03121838, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NOCHILL se promijenio za +0.19% u posljednjih sat vremena, +2.31% u posljednjih 24 sata i +5.45% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL)

Tržišna kapitalizacija $ 2.51M$ 2.51M $ 2.51M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.51M$ 2.51M $ 2.51M Količina u optjecaju 1.55B 1.55B 1.55B Ukupna količina 1,550,000,000.0 1,550,000,000.0 1,550,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija AVAX HAS NO CHILL je $ 2.51M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NOCHILL je 1.55B, s ukupnom količinom od 1550000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.51M.