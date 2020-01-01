Avatly (AVATLY) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Avatly (AVATLY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Avatly (AVATLY) Informacije THE FIRST METAVERSE FOR FASHION INDUSTRY NEW DIMENSION Our desire is to create outstanding experience of trying on virtual clothes in the Metaverse. We are convinced that Metaverse and VR technology is the key to realising this vision. FASHION EXPERIENCE Thanks to the metaverse and 3D avatars, we take the shopping experience into a completely new dimension. Trying on, sharing outfits and buying clothes in the metaverse will be so unbelievably exciting that you will never want to do it in other way. Službena web stranica: https://avatly.com/

Avatly (AVATLY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Avatly (AVATLY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 90.13K $ 90.13K $ 90.13K Ukupna količina: $ 74.93M $ 74.93M $ 74.93M Količina u optjecaju: $ 64.93M $ 64.93M $ 64.93M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 104.01K $ 104.01K $ 104.01K Povijesni maksimum: $ 0.083384 $ 0.083384 $ 0.083384 Povijesni minimum: $ 0.00050354 $ 0.00050354 $ 0.00050354 Trenutna cijena: $ 0.00138794 $ 0.00138794 $ 0.00138794 Saznajte više o cijeni Avatly (AVATLY)

Avatly (AVATLY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Avatly (AVATLY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj AVATLY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja AVATLY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku AVATLY tokena, istražite AVATLY cijenu tokena uživo!

