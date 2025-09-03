Avatly (AVATLY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.083384$ 0.083384 $ 0.083384 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00%

Avatly (AVATLY) cijena u stvarnom vremenu je $0.00138794. Tijekom protekla 24 sata, AVATLYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AVATLY je $ 0.083384, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AVATLY se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Avatly (AVATLY)

Tržišna kapitalizacija $ 90.13K$ 90.13K $ 90.13K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 104.01K$ 104.01K $ 104.01K Količina u optjecaju 64.93M 64.93M 64.93M Ukupna količina 74,934,771.0 74,934,771.0 74,934,771.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Avatly je $ 90.13K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AVATLY je 64.93M, s ukupnom količinom od 74934771.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 104.01K.