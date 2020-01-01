Avarik Saga (AVRK) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Avarik Saga (AVRK), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Avarik Saga (AVRK) Informacije At Avarik Saga we are leading the charge in transforming anime mobile gaming by building an anime gaming ecosystem like no other. We're combining blockchain technology and AI through Large Language Models (LLMs) to set a new standard for interaction and immersion. At the core of Red Covenant's innovation is its groundbreaking AI-powered Large Language Model (LLM) feature, which transforms the way players interact with their in-game characters. This double parasocial relationship allows players to connect with their Forsaken on a deeper level by engaging in real-time conversations through their favorite messaging applications, such as Telegram. These interactions are not just cosmetic but dynamically impact the game, unlocking new content, enhancing character bonds, and revealing hidden items. For the first time, players can speak directly with their characters, bringing a whole new dimension of personalization and immersion to the RPG genre. Službena web stranica: https://avariksaga.com/ Bijela knjiga: https://avarik-saga.gitbook.io/avarik-saga

Avarik Saga (AVRK) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Avarik Saga (AVRK), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 310.38K $ 310.38K $ 310.38K Ukupna količina: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Količina u optjecaju: $ 188.69M $ 188.69M $ 188.69M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 822.46K $ 822.46K $ 822.46K Povijesni maksimum: $ 0.173248 $ 0.173248 $ 0.173248 Povijesni minimum: $ 0.00163738 $ 0.00163738 $ 0.00163738 Trenutna cijena: $ 0.00164492 $ 0.00164492 $ 0.00164492 Saznajte više o cijeni Avarik Saga (AVRK)

Avarik Saga (AVRK) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Avarik Saga (AVRK) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj AVRK tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja AVRK tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku AVRK tokena, istražite AVRK cijenu tokena uživo!

