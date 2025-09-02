Više o AVRK

Avarik Saga Logotip

Avarik Saga Cijena (AVRK)

Neuvršten

1 AVRK u USD cijena uživo:

$0.0016548
$0.0016548$0.0016548
-0.30%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Avarik Saga (AVRK)
Avarik Saga (AVRK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

-0.11%

-0.30%

-3.91%

-3.91%

Avarik Saga (AVRK) cijena u stvarnom vremenu je $0.00165517. Tijekom protekla 24 sata, AVRKtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00164343 i najviše cijene $ 0.00166482, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AVRK je $ 0.173248, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00164343.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AVRK se promijenio za -0.11% u posljednjih sat vremena, -0.30% u posljednjih 24 sata i -3.91% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Avarik Saga (AVRK)

--
----

Trenutačna tržišna kapitalizacija Avarik Saga je $ 312.28K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AVRK je 188.69M, s ukupnom količinom od 500000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 827.50K.

Avarik Saga (AVRK) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Avarik Saga u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Avarik Saga u USD iznosila je $ -0.0001678117.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Avarik Saga u USD iznosila je $ -0.0006455965.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Avarik Saga u USD iznosila je $ -0.002263993624906308.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.30%
30 dana$ -0.0001678117-10.13%
60 dana$ -0.0006455965-39.00%
90 dana$ -0.002263993624906308-57.76%

Što je Avarik Saga (AVRK)

At Avarik Saga we are leading the charge in transforming anime mobile gaming by building an anime gaming ecosystem like no other. We’re combining blockchain technology and AI through Large Language Models (LLMs) to set a new standard for interaction and immersion. At the core of Red Covenant's innovation is its groundbreaking AI-powered Large Language Model (LLM) feature, which transforms the way players interact with their in-game characters. This double parasocial relationship allows players to connect with their Forsaken on a deeper level by engaging in real-time conversations through their favorite messaging applications, such as Telegram. These interactions are not just cosmetic but dynamically impact the game, unlocking new content, enhancing character bonds, and revealing hidden items. For the first time, players can speak directly with their characters, bringing a whole new dimension of personalization and immersion to the RPG genre.

Avarik Saga Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Avarik Saga (AVRK) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Avarik Saga (AVRK) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Avarik Saga.

Provjerite Avarik Saga predviđanje cijene sada!

AVRK u lokalnim valutama

Avarik Saga (AVRK) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Avarik Saga (AVRK) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o AVRK opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Avarik Saga (AVRK)

Koliko Avarik Saga (AVRK) vrijedi danas?
Cijena AVRK uživo u USD je 0.00165517 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena AVRK u USD?
Trenutačna cijena AVRK u USD je $ 0.00165517. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Avarik Saga?
Tržišna kapitalizacija za AVRK je $ 312.28K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za AVRK?
Količina u optjecaju za AVRK je 188.69M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za AVRK?
AVRK je postigao ATH cijenu od 0.173248 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za AVRK?
AVRK je vidio ATL cijenu od 0.00164343 USD.
Koliki je obujam trgovanja za AVRK?
24-satni obujam trgovanja za AVRK je -- USD.
Hoće li AVRK još narasti ove godine?
AVRK mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte AVRK predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.