Avarik Saga (AVRK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00164343 24-satna najviša cijena $ 0.00166482 Najviša cijena ikada $ 0.173248 Najniža cijena $ 0.00164343 Promjena cijene (1H) -0.11% Promjena cijene (1D) -0.30% Promjena cijene (7D) -3.91%

Avarik Saga (AVRK) cijena u stvarnom vremenu je $0.00165517. Tijekom protekla 24 sata, AVRKtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00164343 i najviše cijene $ 0.00166482, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AVRK je $ 0.173248, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00164343.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AVRK se promijenio za -0.11% u posljednjih sat vremena, -0.30% u posljednjih 24 sata i -3.91% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Avarik Saga (AVRK)

Informacije o tržištu Avarik Saga (AVRK)

Tržišna kapitalizacija $ 312.28K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 827.50K Količina u optjecaju 188.69M Ukupna količina 500,000,000.0

