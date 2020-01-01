Avant USD (AVUSD) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Avant USD (AVUSD), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Avant USD (AVUSD) Informacije Avant is a DeFi platform established in June 2024 with the mission to create a more inclusive financial system through a DeFi-powered stable-value token. The platform introduces avUSD, a stable-value token, and savUSD, its staked, yield-bearing counterpart. Mission and Vision Avant's mission is to provide a DeFi-backed stable-value token that aligns with the core principles of decentralization: being accessible 24/7, open to everyone, and offering equal financial opportunities regardless of investment size. Avant seeks to bridge the gap between DeFi and traditional finance (TradFi), becoming a global financial powerhouse that innovates how yield is generated and value is stored across financial markets. Službena web stranica: https://www.avantprotocol.com/ Kupi AVUSD odmah!

Avant USD (AVUSD) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Avant USD (AVUSD), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 97.59M $ 97.59M $ 97.59M Ukupna količina: $ 97.82M $ 97.82M $ 97.82M Količina u optjecaju: $ 97.80M $ 97.80M $ 97.80M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 97.61M $ 97.61M $ 97.61M Povijesni maksimum: $ 1.013 $ 1.013 $ 1.013 Povijesni minimum: $ 0.967857 $ 0.967857 $ 0.967857 Trenutna cijena: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 Saznajte više o cijeni Avant USD (AVUSD)

Avant USD (AVUSD) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Avant USD (AVUSD) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj AVUSD tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja AVUSD tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku AVUSD tokena, istražite AVUSD cijenu tokena uživo!

