Avant USD (AVUSD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.993804 $ 0.993804 $ 0.993804 24-satna najniža cijena $ 1.005 $ 1.005 $ 1.005 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.993804$ 0.993804 $ 0.993804 24-satna najviša cijena $ 1.005$ 1.005 $ 1.005 Najviša cijena ikada $ 1.011$ 1.011 $ 1.011 Najniža cijena $ 0.967857$ 0.967857 $ 0.967857 Promjena cijene (1H) -0.29% Promjena cijene (1D) -0.63% Promjena cijene (7D) -0.22% Promjena cijene (7D) -0.22%

Avant USD (AVUSD) cijena u stvarnom vremenu je $0.998178. Tijekom protekla 24 sata, AVUSDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.993804 i najviše cijene $ 1.005, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AVUSD je $ 1.011, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.967857.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AVUSD se promijenio za -0.29% u posljednjih sat vremena, -0.63% u posljednjih 24 sata i -0.22% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Avant USD (AVUSD)

Tržišna kapitalizacija $ 96.97M$ 96.97M $ 96.97M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 96.97M$ 96.97M $ 96.97M Količina u optjecaju 97.16M 97.16M 97.16M Ukupna količina 97,160,156.57791837 97,160,156.57791837 97,160,156.57791837

Trenutačna tržišna kapitalizacija Avant USD je $ 96.97M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AVUSD je 97.16M, s ukupnom količinom od 97160156.57791837. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 96.97M.