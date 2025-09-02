Više o AVUSD

Avant USD Logotip

Avant USD Cijena (AVUSD)

Neuvršten

1 AVUSD u USD cijena uživo:

$0.998572
$0.998572
-0.40%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Avant USD (AVUSD)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 15:57:45 (UTC+8)

Avant USD (AVUSD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.993804
$ 0.993804
24-satna najniža cijena
$ 1.005
$ 1.005
24-satna najviša cijena

$ 0.993804
$ 0.993804

$ 1.005
$ 1.005

$ 1.011
$ 1.011

$ 0.967857
$ 0.967857

-0.29%

-0.63%

-0.22%

-0.22%

Avant USD (AVUSD) cijena u stvarnom vremenu je $0.998178. Tijekom protekla 24 sata, AVUSDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.993804 i najviše cijene $ 1.005, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AVUSD je $ 1.011, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.967857.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AVUSD se promijenio za -0.29% u posljednjih sat vremena, -0.63% u posljednjih 24 sata i -0.22% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Avant USD (AVUSD)

$ 96.97M
$ 96.97M

--
----

$ 96.97M
$ 96.97M

97.16M
97.16M

97,160,156.57791837
97,160,156.57791837

Trenutačna tržišna kapitalizacija Avant USD je $ 96.97M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AVUSD je 97.16M, s ukupnom količinom od 97160156.57791837. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 96.97M.

Avant USD (AVUSD) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Avant USD u USD iznosila je $ -0.0063591458979566.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Avant USD u USD iznosila je $ -0.0017950234.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Avant USD u USD iznosila je $ -0.0019675086.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Avant USD u USD iznosila je $ -0.0000348958781206.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0063591458979566-0.63%
30 dana$ -0.0017950234-0.17%
60 dana$ -0.0019675086-0.19%
90 dana$ -0.0000348958781206-0.00%

Što je Avant USD (AVUSD)

Avant is a DeFi platform established in June 2024 with the mission to create a more inclusive financial system through a DeFi-powered stable-value token. The platform introduces avUSD, a stable-value token, and savUSD, its staked, yield-bearing counterpart. Mission and Vision Avant's mission is to provide a DeFi-backed stable-value token that aligns with the core principles of decentralization: being accessible 24/7, open to everyone, and offering equal financial opportunities regardless of investment size. Avant seeks to bridge the gap between DeFi and traditional finance (TradFi), becoming a global financial powerhouse that innovates how yield is generated and value is stored across financial markets.

Resurs Avant USD (AVUSD)

Službena web-stranica

Avant USD Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Avant USD (AVUSD) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Avant USD (AVUSD) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Avant USD.

Provjerite Avant USD predviđanje cijene sada!

AVUSD u lokalnim valutama

Avant USD (AVUSD) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Avant USD (AVUSD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o AVUSD opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Avant USD (AVUSD)

Koliko Avant USD (AVUSD) vrijedi danas?
Cijena AVUSD uživo u USD je 0.998178 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena AVUSD u USD?
Trenutačna cijena AVUSD u USD je $ 0.998178. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Avant USD?
Tržišna kapitalizacija za AVUSD je $ 96.97M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za AVUSD?
Količina u optjecaju za AVUSD je 97.16M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za AVUSD?
AVUSD je postigao ATH cijenu od 1.011 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za AVUSD?
AVUSD je vidio ATL cijenu od 0.967857 USD.
Koliki je obujam trgovanja za AVUSD?
24-satni obujam trgovanja za AVUSD je -- USD.
Hoće li AVUSD još narasti ove godine?
AVUSD mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte AVUSD predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 15:57:45 (UTC+8)

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.