Avant Staked USD (SAVUSD) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Avant Staked USD (SAVUSD), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

Avant Staked USD (SAVUSD) Informacije

Avant is a DeFi platform established in June 2024 with the mission to create a more inclusive financial system through a DeFi-powered stable-value token. The platform introduces avUSD, a stable-value token, and savUSD, its staked, yield-bearing counterpart.

Problems Solved Avant addresses several key problems in the current financial landscape:

Lack of DeFi-Powered Stable-Value Tokens: Provides a stable-value token that is decentralized, accessible, and offers equal financial opportunities.

Enhanced Yield Potential: Offers users access to high-performing, delta-neutral strategies typically reserved for professional traders, without compromising on security.

Complexity of Manual Strategies: Simplifies access to advanced financial strategies that require extensive expertise and resources.

Better Financial Tools for Users: Delivers improved options for stable-denominated savings and financial management, maximizing capital efficiency for lending and borrowing.

Službena web stranica:
https://www.avantprotocol.com/

Avant Staked USD (SAVUSD) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Avant Staked USD (SAVUSD), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 93.38M
Ukupna količina:
$ 86.77M
Količina u optjecaju:
$ 86.74M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 93.41M
Povijesni maksimum:
$ 1.1
Povijesni minimum:
$ 0.937701
Trenutna cijena:
$ 1.077
Avant Staked USD (SAVUSD) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Avant Staked USD (SAVUSD) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj SAVUSD tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja SAVUSD tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku SAVUSD tokena, istražite SAVUSD cijenu tokena uživo!

SAVUSD Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide SAVUSD? Naša SAVUSD stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.