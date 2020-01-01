Avant Staked USD (SAVUSD) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Avant Staked USD (SAVUSD), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Avant Staked USD (SAVUSD) Informacije Avant is a DeFi platform established in June 2024 with the mission to create a more inclusive financial system through a DeFi-powered stable-value token. The platform introduces avUSD, a stable-value token, and savUSD, its staked, yield-bearing counterpart. Problems Solved Avant addresses several key problems in the current financial landscape: Lack of DeFi-Powered Stable-Value Tokens: Provides a stable-value token that is decentralized, accessible, and offers equal financial opportunities. Enhanced Yield Potential: Offers users access to high-performing, delta-neutral strategies typically reserved for professional traders, without compromising on security. Complexity of Manual Strategies: Simplifies access to advanced financial strategies that require extensive expertise and resources. Better Financial Tools for Users: Delivers improved options for stable-denominated savings and financial management, maximizing capital efficiency for lending and borrowing. Službena web stranica: https://www.avantprotocol.com/

Avant Staked USD (SAVUSD) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Avant Staked USD (SAVUSD), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 93.38M $ 93.38M $ 93.38M Ukupna količina: $ 86.77M $ 86.77M $ 86.77M Količina u optjecaju: $ 86.74M $ 86.74M $ 86.74M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 93.41M $ 93.41M $ 93.41M Povijesni maksimum: $ 1.1 $ 1.1 $ 1.1 Povijesni minimum: $ 0.937701 $ 0.937701 $ 0.937701 Trenutna cijena: $ 1.077 $ 1.077 $ 1.077 Saznajte više o cijeni Avant Staked USD (SAVUSD)

Avant Staked USD (SAVUSD) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Avant Staked USD (SAVUSD) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SAVUSD tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SAVUSD tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SAVUSD tokena, istražite SAVUSD cijenu tokena uživo!

