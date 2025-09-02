Avant Staked USD (SAVUSD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 1.057 $ 1.057 $ 1.057 24-satna najniža cijena $ 1.087 $ 1.087 $ 1.087 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 1.057$ 1.057 $ 1.057 24-satna najviša cijena $ 1.087$ 1.087 $ 1.087 Najviša cijena ikada $ 1.092$ 1.092 $ 1.092 Najniža cijena $ 0.937701$ 0.937701 $ 0.937701 Promjena cijene (1H) -0.69% Promjena cijene (1D) -0.95% Promjena cijene (7D) -0.40% Promjena cijene (7D) -0.40%

Avant Staked USD (SAVUSD) cijena u stvarnom vremenu je $1.072. Tijekom protekla 24 sata, SAVUSDtrgovalo je između najniže cijene $ 1.057 i najviše cijene $ 1.087, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SAVUSD je $ 1.092, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.937701.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SAVUSD se promijenio za -0.69% u posljednjih sat vremena, -0.95% u posljednjih 24 sata i -0.40% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Avant Staked USD (SAVUSD)

Tržišna kapitalizacija $ 91.80M$ 91.80M $ 91.80M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 91.80M$ 91.80M $ 91.80M Količina u optjecaju 85.53M 85.53M 85.53M Ukupna količina 85,534,833.15020198 85,534,833.15020198 85,534,833.15020198

Trenutačna tržišna kapitalizacija Avant Staked USD je $ 91.80M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SAVUSD je 85.53M, s ukupnom količinom od 85534833.15020198. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 91.80M.