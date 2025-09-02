Više o SAVUSD

1 SAVUSD u USD cijena uživo:

$1.073
$1.073$1.073
-1.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Avant Staked USD (SAVUSD)
Avant Staked USD (SAVUSD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 1.057
$ 1.057$ 1.057
24-satna najniža cijena
$ 1.087
$ 1.087$ 1.087
24-satna najviša cijena

$ 1.057
$ 1.057$ 1.057

$ 1.087
$ 1.087$ 1.087

$ 1.092
$ 1.092$ 1.092

$ 0.937701
$ 0.937701$ 0.937701

-0.69%

-0.95%

-0.40%

-0.40%

Avant Staked USD (SAVUSD) cijena u stvarnom vremenu je $1.072. Tijekom protekla 24 sata, SAVUSDtrgovalo je između najniže cijene $ 1.057 i najviše cijene $ 1.087, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SAVUSD je $ 1.092, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.937701.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SAVUSD se promijenio za -0.69% u posljednjih sat vremena, -0.95% u posljednjih 24 sata i -0.40% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Avant Staked USD (SAVUSD)

$ 91.80M
$ 91.80M$ 91.80M

--
----

$ 91.80M
$ 91.80M$ 91.80M

85.53M
85.53M 85.53M

85,534,833.15020198
85,534,833.15020198 85,534,833.15020198

Trenutačna tržišna kapitalizacija Avant Staked USD je $ 91.80M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SAVUSD je 85.53M, s ukupnom količinom od 85534833.15020198. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 91.80M.

Avant Staked USD (SAVUSD) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Avant Staked USD u USD iznosila je $ -0.010378586837772.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Avant Staked USD u USD iznosila je $ +0.0082471104.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Avant Staked USD u USD iznosila je $ +0.0187799392.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Avant Staked USD u USD iznosila je $ +0.0282166732410948.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.010378586837772-0.95%
30 dana$ +0.0082471104+0.77%
60 dana$ +0.0187799392+1.75%
90 dana$ +0.0282166732410948+2.70%

Što je Avant Staked USD (SAVUSD)

Avant is a DeFi platform established in June 2024 with the mission to create a more inclusive financial system through a DeFi-powered stable-value token. The platform introduces avUSD, a stable-value token, and savUSD, its staked, yield-bearing counterpart. Problems Solved Avant addresses several key problems in the current financial landscape: Lack of DeFi-Powered Stable-Value Tokens: Provides a stable-value token that is decentralized, accessible, and offers equal financial opportunities. Enhanced Yield Potential: Offers users access to high-performing, delta-neutral strategies typically reserved for professional traders, without compromising on security. Complexity of Manual Strategies: Simplifies access to advanced financial strategies that require extensive expertise and resources. Better Financial Tools for Users: Delivers improved options for stable-denominated savings and financial management, maximizing capital efficiency for lending and borrowing.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu.

Resurs Avant Staked USD (SAVUSD)

Službena web-stranica

Avant Staked USD Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Avant Staked USD (SAVUSD) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Avant Staked USD (SAVUSD) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Avant Staked USD.

Provjerite Avant Staked USD predviđanje cijene sada!

SAVUSD u lokalnim valutama

Avant Staked USD (SAVUSD) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Avant Staked USD (SAVUSD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SAVUSD opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Avant Staked USD (SAVUSD)

Koliko Avant Staked USD (SAVUSD) vrijedi danas?
Cijena SAVUSD uživo u USD je 1.072 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SAVUSD u USD?
Trenutačna cijena SAVUSD u USD je $ 1.072. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Avant Staked USD?
Tržišna kapitalizacija za SAVUSD je $ 91.80M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SAVUSD?
Količina u optjecaju za SAVUSD je 85.53M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SAVUSD?
SAVUSD je postigao ATH cijenu od 1.092 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SAVUSD?
SAVUSD je vidio ATL cijenu od 0.937701 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SAVUSD?
24-satni obujam trgovanja za SAVUSD je -- USD.
Hoće li SAVUSD još narasti ove godine?
SAVUSD mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SAVUSD predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.