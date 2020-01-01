AvaCoach (AVAC) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u AvaCoach (AVAC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

AvaCoach (AVAC) Informacije AvaCoach is an innovative language learning platform that combines cutting-edge AI technology with an engaging, token-based ecosystem. Our mission is to make learning English fun, interactive, and rewarding. With our AI avatars, users can practice and improve their language skills in real-life scenarios, while earning rewards for their progress. Whether you're a beginner or looking to polish your advanced skills, AvaCoach offers a variety of modules tailored to your needs. Join our community and transform your learning experience with AvaCoach! Službena web stranica: https://www.avacoach.ai/ Kupi AVAC odmah!

AvaCoach (AVAC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za AvaCoach (AVAC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 222.99K $ 222.99K $ 222.99K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 756.28M $ 756.28M $ 756.28M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 294.86K $ 294.86K $ 294.86K Povijesni maksimum: $ 0.01010404 $ 0.01010404 $ 0.01010404 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00029485 $ 0.00029485 $ 0.00029485 Saznajte više o cijeni AvaCoach (AVAC)

AvaCoach (AVAC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike AvaCoach (AVAC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj AVAC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja AVAC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku AVAC tokena, istražite AVAC cijenu tokena uživo!

AVAC Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide AVAC? Naša AVAC stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte AVAC predviđanje cijene tokena odmah!

