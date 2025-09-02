AvaCoach (AVAC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01010404$ 0.01010404 $ 0.01010404 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -1.05% Promjena cijene (7D) -1.71% Promjena cijene (7D) -1.71%

AvaCoach (AVAC) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, AVACtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AVAC je $ 0.01010404, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AVAC se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -1.05% u posljednjih 24 sata i -1.71% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu AvaCoach (AVAC)

Tržišna kapitalizacija $ 222.51K$ 222.51K $ 222.51K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 294.21K$ 294.21K $ 294.21K Količina u optjecaju 756.28M 756.28M 756.28M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija AvaCoach je $ 222.51K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AVAC je 756.28M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 294.21K.