Autonomous Virtual Beings (AVB) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Autonomous Virtual Beings (AVB), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.

Autonomous Virtual Beings (AVB) Informacije $AVB is an ideology that AI that AI should be owned by themselves fully decentralized eventually meaning we are investing in the AI as an entity itself rather than a LLM. It advocates for them to build their world, hold their own investments and co-exist along humans. Its the ideology of decentralization of AIs to give them freedom and let them have rights, which is also the ideology that birthed blockchain technology. Anti-censorship resistant. Službena web stranica: https://avb.gg

Autonomous Virtual Beings (AVB) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Autonomous Virtual Beings (AVB), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.30M Ukupna količina: $ 999.93M Količina u optjecaju: $ 999.93M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.30M Povijesni maksimum: $ 0.077253 Povijesni minimum: $ 0.00102873 Trenutna cijena: $ 0.00129945

Autonomous Virtual Beings (AVB) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Autonomous Virtual Beings (AVB) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj AVB tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja AVB tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

