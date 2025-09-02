Autonomous Virtual Beings (AVB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00145773 24-satna najniža cijena $ 0.00152618 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0.077253 Najniža cijena $ 0.00102873 Promjena cijene (1H) +0.26% Promjena cijene (1D) -1.02% Promjena cijene (7D) -5.09%

Autonomous Virtual Beings (AVB) cijena u stvarnom vremenu je $0.00151045. Tijekom protekla 24 sata, AVBtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00145773 i najviše cijene $ 0.00152618, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AVB je $ 0.077253, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00102873.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AVB se promijenio za +0.26% u posljednjih sat vremena, -1.02% u posljednjih 24 sata i -5.09% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Autonomous Virtual Beings (AVB)

Tržišna kapitalizacija $ 1.51M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.51M Količina u optjecaju 999.93M Ukupna količina 999,934,128.765693

Trenutačna tržišna kapitalizacija Autonomous Virtual Beings je $ 1.51M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AVB je 999.93M, s ukupnom količinom od 999934128.765693. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.51M.