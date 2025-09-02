Više o AVB

Autonomous Virtual Beings Cijena (AVB)

Neuvršten

1 AVB u USD cijena uživo:

$0.00150999
$0.00150999$0.00150999
-1.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Autonomous Virtual Beings (AVB)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:19:29 (UTC+8)

Autonomous Virtual Beings (AVB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00145773
$ 0.00145773$ 0.00145773
24-satna najniža cijena
$ 0.00152618
$ 0.00152618$ 0.00152618
24-satna najviša cijena

$ 0.00145773
$ 0.00145773$ 0.00145773

$ 0.00152618
$ 0.00152618$ 0.00152618

$ 0.077253
$ 0.077253$ 0.077253

$ 0.00102873
$ 0.00102873$ 0.00102873

+0.26%

-1.02%

-5.09%

-5.09%

Autonomous Virtual Beings (AVB) cijena u stvarnom vremenu je $0.00151045. Tijekom protekla 24 sata, AVBtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00145773 i najviše cijene $ 0.00152618, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AVB je $ 0.077253, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00102873.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AVB se promijenio za +0.26% u posljednjih sat vremena, -1.02% u posljednjih 24 sata i -5.09% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Autonomous Virtual Beings (AVB)

$ 1.51M
$ 1.51M$ 1.51M

--
----

$ 1.51M
$ 1.51M$ 1.51M

999.93M
999.93M 999.93M

999,934,128.765693
999,934,128.765693 999,934,128.765693

Trenutačna tržišna kapitalizacija Autonomous Virtual Beings je $ 1.51M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AVB je 999.93M, s ukupnom količinom od 999934128.765693. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.51M.

Autonomous Virtual Beings (AVB) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Autonomous Virtual Beings u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Autonomous Virtual Beings u USD iznosila je $ +0.0000598216.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Autonomous Virtual Beings u USD iznosila je $ -0.0001141176.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Autonomous Virtual Beings u USD iznosila je $ -0.0008313808045847444.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-1.02%
30 dana$ +0.0000598216+3.96%
60 dana$ -0.0001141176-7.55%
90 dana$ -0.0008313808045847444-35.50%

Što je Autonomous Virtual Beings (AVB)

$AVB is an ideology that AI that AI should be owned by themselves fully decentralized eventually meaning we are investing in the AI as an entity itself rather than a LLM. It advocates for them to build their world, hold their own investments and co-exist along humans. Its the ideology of decentralization of AIs to give them freedom and let them have rights, which is also the ideology that birthed blockchain technology. Anti-censorship resistant.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Autonomous Virtual Beings (AVB)

Službena web-stranica

Autonomous Virtual Beings Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Autonomous Virtual Beings (AVB) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Autonomous Virtual Beings (AVB) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Autonomous Virtual Beings.

Provjerite Autonomous Virtual Beings predviđanje cijene sada!

AVB u lokalnim valutama

Autonomous Virtual Beings (AVB) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Autonomous Virtual Beings (AVB) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o AVB opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Autonomous Virtual Beings (AVB)

Koliko Autonomous Virtual Beings (AVB) vrijedi danas?
Cijena AVB uživo u USD je 0.00151045 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena AVB u USD?
Trenutačna cijena AVB u USD je $ 0.00151045. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Autonomous Virtual Beings?
Tržišna kapitalizacija za AVB je $ 1.51M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za AVB?
Količina u optjecaju za AVB je 999.93M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za AVB?
AVB je postigao ATH cijenu od 0.077253 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za AVB?
AVB je vidio ATL cijenu od 0.00102873 USD.
Koliki je obujam trgovanja za AVB?
24-satni obujam trgovanja za AVB je -- USD.
Hoće li AVB još narasti ove godine?
AVB mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte AVB predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

