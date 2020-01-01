Autonio (NIOX) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Autonio (NIOX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Autonio (NIOX) Informacije Autonio Foundation is a decentralized autonomous organization built around developing accessible, easy to use and affordable trading tools. These tools make it easier for crypto traders to conduct trading analysis, deploy trading algorithms, exchange crypto currencies, sell their strategies and pool funds for trading purposes, all with profitability, security and ease. Službena web stranica: https://autonio.foundation/ Bijela knjiga: https://autonio.s3.us-east-2.amazonaws.com/Lite+Paper+-+Autonio+Foundation.pdf Kupi NIOX odmah!

Autonio (NIOX) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Autonio (NIOX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 90.31K $ 90.31K $ 90.31K Ukupna količina: $ 330.00M $ 330.00M $ 330.00M Količina u optjecaju: $ 169.84M $ 169.84M $ 169.84M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 175.47K $ 175.47K $ 175.47K Povijesni maksimum: $ 0.822057 $ 0.822057 $ 0.822057 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00053173 $ 0.00053173 $ 0.00053173 Saznajte više o cijeni Autonio (NIOX)

Autonio (NIOX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Autonio (NIOX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj NIOX tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja NIOX tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku NIOX tokena, istražite NIOX cijenu tokena uživo!

NIOX Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide NIOX? Naša NIOX stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte NIOX predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!