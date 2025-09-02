Autonio (NIOX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.822057$ 0.822057 $ 0.822057 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) 0.00% Promjena cijene (1D) +1.41% Promjena cijene (7D) -2.24% Promjena cijene (7D) -2.24%

Autonio (NIOX) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, NIOXtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NIOX je $ 0.822057, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NIOX se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, +1.41% u posljednjih 24 sata i -2.24% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Autonio (NIOX)

Tržišna kapitalizacija $ 90.36K$ 90.36K $ 90.36K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 175.57K$ 175.57K $ 175.57K Količina u optjecaju 169.84M 169.84M 169.84M Ukupna količina 330,000,000.0 330,000,000.0 330,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Autonio je $ 90.36K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NIOX je 169.84M, s ukupnom količinom od 330000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 175.57K.