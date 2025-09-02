Automata (ATA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.04272305 24-satna najviša cijena $ 0.04571378 Najviša cijena ikada $ 2.36 Najniža cijena $ 0.0355274 Promjena cijene (1H) -0.95% Promjena cijene (1D) -1.29% Promjena cijene (7D) -0.68%

Automata (ATA) cijena u stvarnom vremenu je $0.04435348. Tijekom protekla 24 sata, ATAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.04272305 i najviše cijene $ 0.04571378, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ATA je $ 2.36, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0355274.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ATA se promijenio za -0.95% u posljednjih sat vremena, -1.29% u posljednjih 24 sata i -0.68% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Automata (ATA)

Tržišna kapitalizacija $ 26.14M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 44.47M Količina u optjecaju 587.79M Ukupna količina 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Automata je $ 26.14M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ATA je 587.79M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 44.47M.