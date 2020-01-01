Autolayer (LAY3R) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Autolayer (LAY3R), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Autolayer (LAY3R) Informacije Službena web stranica: https://autolayer.io/ Bijela knjiga: https://docs.autolayer.io/autolayer Kupi LAY3R odmah!

Autolayer (LAY3R) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Autolayer (LAY3R), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 118.91K $ 118.91K $ 118.91K Ukupna količina: $ 29.30M $ 29.30M $ 29.30M Količina u optjecaju: $ 13.33M $ 13.33M $ 13.33M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 261.28K $ 261.28K $ 261.28K Povijesni maksimum: $ 0.502262 $ 0.502262 $ 0.502262 Povijesni minimum: $ 0.00330797 $ 0.00330797 $ 0.00330797 Trenutna cijena: $ 0.00899866 $ 0.00899866 $ 0.00899866 Saznajte više o cijeni Autolayer (LAY3R)

Autolayer (LAY3R) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Autolayer (LAY3R) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj LAY3R tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja LAY3R tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku LAY3R tokena, istražite LAY3R cijenu tokena uživo!

