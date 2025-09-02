Više o LAY3R

Autolayer Logotip

Autolayer Cijena (LAY3R)

Neuvršten

1 LAY3R u USD cijena uživo:

$0.00873994
$0.00873994
-1.90%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Autolayer (LAY3R)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:54:25 (UTC+8)

Autolayer (LAY3R) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00872316
$ 0.00872316
24-satna najniža cijena
$ 0.01054583
$ 0.01054583
24-satna najviša cijena

$ 0.00872316
$ 0.00872316

$ 0.01054583
$ 0.01054583

$ 0.502262
$ 0.502262

$ 0.00330797
$ 0.00330797

-2.94%

-1.99%

-29.17%

-29.17%

Autolayer (LAY3R) cijena u stvarnom vremenu je $0.00873994. Tijekom protekla 24 sata, LAY3Rtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00872316 i najviše cijene $ 0.01054583, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LAY3R je $ 0.502262, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00330797.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LAY3R se promijenio za -2.94% u posljednjih sat vremena, -1.99% u posljednjih 24 sata i -29.17% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Autolayer (LAY3R)

$ 116.58K
$ 116.58K

--
--

$ 256.16K
$ 256.16K

13.33M
13.33M

29,300,000.0
29,300,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Autolayer je $ 116.58K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LAY3R je 13.33M, s ukupnom količinom od 29300000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 256.16K.

Autolayer (LAY3R) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Autolayer u USD iznosila je $ -0.000177580545485094.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Autolayer u USD iznosila je $ +0.0005702408.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Autolayer u USD iznosila je $ -0.0046344580.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Autolayer u USD iznosila je $ +0.003167350706221126.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000177580545485094-1.99%
30 dana$ +0.0005702408+6.52%
60 dana$ -0.0046344580-53.02%
90 dana$ +0.003167350706221126+56.84%

Što je Autolayer (LAY3R)

Autolayer Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Autolayer (LAY3R) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Autolayer (LAY3R) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Autolayer.

Provjerite Autolayer predviđanje cijene sada!

LAY3R u lokalnim valutama

Autolayer (LAY3R) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Autolayer (LAY3R) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o LAY3R opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Autolayer (LAY3R)

Koliko Autolayer (LAY3R) vrijedi danas?
Cijena LAY3R uživo u USD je 0.00873994 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena LAY3R u USD?
Trenutačna cijena LAY3R u USD je $ 0.00873994. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Autolayer?
Tržišna kapitalizacija za LAY3R je $ 116.58K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za LAY3R?
Količina u optjecaju za LAY3R je 13.33M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za LAY3R?
LAY3R je postigao ATH cijenu od 0.502262 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za LAY3R?
LAY3R je vidio ATL cijenu od 0.00330797 USD.
Koliki je obujam trgovanja za LAY3R?
24-satni obujam trgovanja za LAY3R je -- USD.
Hoće li LAY3R još narasti ove godine?
LAY3R mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte LAY3R predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:54:25 (UTC+8)

Autolayer (LAY3R) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

