Autolayer (LAY3R) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00872316 $ 0.00872316 $ 0.00872316 24-satna najniža cijena $ 0.01054583 $ 0.01054583 $ 0.01054583 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00872316$ 0.00872316 $ 0.00872316 24-satna najviša cijena $ 0.01054583$ 0.01054583 $ 0.01054583 Najviša cijena ikada $ 0.502262$ 0.502262 $ 0.502262 Najniža cijena $ 0.00330797$ 0.00330797 $ 0.00330797 Promjena cijene (1H) -2.94% Promjena cijene (1D) -1.99% Promjena cijene (7D) -29.17% Promjena cijene (7D) -29.17%

Autolayer (LAY3R) cijena u stvarnom vremenu je $0.00873994. Tijekom protekla 24 sata, LAY3Rtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00872316 i najviše cijene $ 0.01054583, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LAY3R je $ 0.502262, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00330797.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LAY3R se promijenio za -2.94% u posljednjih sat vremena, -1.99% u posljednjih 24 sata i -29.17% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Autolayer (LAY3R)

Tržišna kapitalizacija $ 116.58K$ 116.58K $ 116.58K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 256.16K$ 256.16K $ 256.16K Količina u optjecaju 13.33M 13.33M 13.33M Ukupna količina 29,300,000.0 29,300,000.0 29,300,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Autolayer je $ 116.58K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LAY3R je 13.33M, s ukupnom količinom od 29300000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 256.16K.