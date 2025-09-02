Više o TXL

Autobahn Network Cijena (TXL)

1 TXL u USD cijena uživo:

$0.0036461
-0.50%1D
Grafikon aktualnih cijena Autobahn Network (TXL)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:54:17 (UTC+8)

Autobahn Network (TXL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00350656
24-satna najniža cijena
$ 0.0037056
24-satna najviša cijena

$ 0.00350656
$ 0.0037056
$ 0.812598
$ 0
-1.60%

-0.59%

+306.24%

+306.24%

Autobahn Network (TXL) cijena u stvarnom vremenu je $0.0036461. Tijekom protekla 24 sata, TXLtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00350656 i najviše cijene $ 0.0037056, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TXL je $ 0.812598, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TXL se promijenio za -1.60% u posljednjih sat vremena, -0.59% u posljednjih 24 sata i +306.24% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Autobahn Network (TXL)

$ 463.50K
--
$ 2.19M
127.12M
599,995,118.6439197
Trenutačna tržišna kapitalizacija Autobahn Network je $ 463.50K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TXL je 127.12M, s ukupnom količinom od 599995118.6439197. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.19M.

Autobahn Network (TXL) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Autobahn Network u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Autobahn Network u USD iznosila je $ +0.0109708206.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Autobahn Network u USD iznosila je $ +0.0127311147.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Autobahn Network u USD iznosila je $ +0.0027483211188283348.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.59%
30 dana$ +0.0109708206+300.89%
60 dana$ +0.0127311147+349.17%
90 dana$ +0.0027483211188283348+306.12%

Što je Autobahn Network (TXL)

The Autobahn Network is the first Layer 2 Optimistic Rollup for the BNB Smart Chain (formerly Binance Smart Chain). It's designed to run at lightning speed while minimizing fees, and benefits from the BNB Smart Chain which underlies it. For more information about the Autobahn Network, please visit https://autobahn.network.

Resurs Autobahn Network (TXL)

Službena web-stranica

Autobahn Network Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Autobahn Network (TXL) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Autobahn Network (TXL) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Autobahn Network.

Provjerite Autobahn Network predviđanje cijene sada!

TXL u lokalnim valutama

Autobahn Network (TXL) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Autobahn Network (TXL) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o TXL opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Autobahn Network (TXL)

Koliko Autobahn Network (TXL) vrijedi danas?
Cijena TXL uživo u USD je 0.0036461 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena TXL u USD?
Trenutačna cijena TXL u USD je $ 0.0036461. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Autobahn Network?
Tržišna kapitalizacija za TXL je $ 463.50K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za TXL?
Količina u optjecaju za TXL je 127.12M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za TXL?
TXL je postigao ATH cijenu od 0.812598 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za TXL?
TXL je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za TXL?
24-satni obujam trgovanja za TXL je -- USD.
Hoće li TXL još narasti ove godine?
TXL mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte TXL predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.