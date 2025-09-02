Autobahn Network (TXL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00350656 $ 0.00350656 $ 0.00350656 24-satna najniža cijena $ 0.0037056 $ 0.0037056 $ 0.0037056 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00350656$ 0.00350656 $ 0.00350656 24-satna najviša cijena $ 0.0037056$ 0.0037056 $ 0.0037056 Najviša cijena ikada $ 0.812598$ 0.812598 $ 0.812598 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.60% Promjena cijene (1D) -0.59% Promjena cijene (7D) +306.24% Promjena cijene (7D) +306.24%

Autobahn Network (TXL) cijena u stvarnom vremenu je $0.0036461. Tijekom protekla 24 sata, TXLtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00350656 i najviše cijene $ 0.0037056, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TXL je $ 0.812598, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TXL se promijenio za -1.60% u posljednjih sat vremena, -0.59% u posljednjih 24 sata i +306.24% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Autobahn Network (TXL)

Tržišna kapitalizacija $ 463.50K$ 463.50K $ 463.50K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.19M$ 2.19M $ 2.19M Količina u optjecaju 127.12M 127.12M 127.12M Ukupna količina 599,995,118.6439197 599,995,118.6439197 599,995,118.6439197

Trenutačna tržišna kapitalizacija Autobahn Network je $ 463.50K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TXL je 127.12M, s ukupnom količinom od 599995118.6439197. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.19M.