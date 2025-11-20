AutoAir AI Cijena danas

Trenutačna cijena AutoAir AI (AAI) danas je $ 0.00146268, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije AAI u USD je $ 0.00146268 po AAI.

AutoAir AI trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 48,634, s količinom u optjecaju od 33.25M AAI. Tijekom posljednja 24 sata, AAI trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.333577, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00017005.

U kratkoročnim performansama, AAI se kretao -- u posljednjem satu i -12.55% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu AutoAir AI (AAI)

Tržišna kapitalizacija $ 48.63K$ 48.63K $ 48.63K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 146.27K$ 146.27K $ 146.27K Količina u optjecaju 33.25M 33.25M 33.25M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

