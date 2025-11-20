Auto Finance Cijena danas

Trenutačna cijena Auto Finance (TOKE) danas je $ 0.155802, s promjenom od 11.46% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije TOKE u USD je $ 0.155802 po TOKE.

Auto Finance trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 12,846,361, s količinom u optjecaju od 82.41M TOKE. Tijekom posljednja 24 sata, TOKE trgovao je između $ 0.155153 (niska) i $ 0.17854 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 79.02, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.12921.

U kratkoročnim performansama, TOKE se kretao -0.16% u posljednjem satu i -21.08% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Auto Finance (TOKE)

Tržišna kapitalizacija $ 12.85M$ 12.85M $ 12.85M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 15.59M$ 15.59M $ 15.59M Količina u optjecaju 82.41M 82.41M 82.41M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Auto Finance je $ 12.85M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TOKE je 82.41M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 15.59M.