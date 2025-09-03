autista cat (AUTISTA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +1.90% Promjena cijene (1D) +1.58% Promjena cijene (7D) +3.71% Promjena cijene (7D) +3.71%

autista cat (AUTISTA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, AUTISTAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AUTISTA je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AUTISTA se promijenio za +1.90% u posljednjih sat vremena, +1.58% u posljednjih 24 sata i +3.71% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu autista cat (AUTISTA)

Tržišna kapitalizacija $ 20.87K$ 20.87K $ 20.87K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 20.87K$ 20.87K $ 20.87K Količina u optjecaju 998.70M 998.70M 998.70M Ukupna količina 998,702,686.479405 998,702,686.479405 998,702,686.479405

Trenutačna tržišna kapitalizacija autista cat je $ 20.87K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AUTISTA je 998.70M, s ukupnom količinom od 998702686.479405. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 20.87K.