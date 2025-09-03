Više o AUTISTA

AUTISTA Informacije o cijeni

AUTISTA Službena web stranica

AUTISTA Tokenomija

AUTISTA Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

autista cat Logotip

autista cat Cijena (AUTISTA)

Neuvršten

1 AUTISTA u USD cijena uživo:

--
----
+1.10%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena autista cat (AUTISTA)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 02:06:00 (UTC+8)

autista cat (AUTISTA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.90%

+1.58%

+3.71%

+3.71%

autista cat (AUTISTA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, AUTISTAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AUTISTA je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AUTISTA se promijenio za +1.90% u posljednjih sat vremena, +1.58% u posljednjih 24 sata i +3.71% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu autista cat (AUTISTA)

$ 20.87K
$ 20.87K$ 20.87K

--
----

$ 20.87K
$ 20.87K$ 20.87K

998.70M
998.70M 998.70M

998,702,686.479405
998,702,686.479405 998,702,686.479405

Trenutačna tržišna kapitalizacija autista cat je $ 20.87K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AUTISTA je 998.70M, s ukupnom količinom od 998702686.479405. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 20.87K.

autista cat (AUTISTA) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz autista cat u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz autista cat u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz autista cat u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz autista cat u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+1.58%
30 dana$ 0+18.03%
60 dana$ 0+19.18%
90 dana$ 0--

Što je autista cat (AUTISTA)

$AUTISTA cat is a unique and fun token centered around a spinning cat mascot called Autista Cat. It is 100% community-owned, with no developer wallets or centralized control, embodying the true spirit of decentralization. The project is powered by a passionate and growing community, dedicated to building and supporting its success. Autista Cat symbolizes unity, creativity, and the collective strength of its holders. 🚀🐱💜

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs autista cat (AUTISTA)

Službena web-stranica

autista cat Predviđanje cijene (USD)

Koliko će autista cat (AUTISTA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših autista cat (AUTISTA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za autista cat.

Provjerite autista cat predviđanje cijene sada!

AUTISTA u lokalnim valutama

autista cat (AUTISTA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike autista cat (AUTISTA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o AUTISTA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o autista cat (AUTISTA)

Koliko autista cat (AUTISTA) vrijedi danas?
Cijena AUTISTA uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena AUTISTA u USD?
Trenutačna cijena AUTISTA u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija autista cat?
Tržišna kapitalizacija za AUTISTA je $ 20.87K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za AUTISTA?
Količina u optjecaju za AUTISTA je 998.70M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za AUTISTA?
AUTISTA je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za AUTISTA?
AUTISTA je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za AUTISTA?
24-satni obujam trgovanja za AUTISTA je -- USD.
Hoće li AUTISTA još narasti ove godine?
AUTISTA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte AUTISTA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 02:06:00 (UTC+8)

autista cat (AUTISTA) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.