Autist (AUTIST) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Autist (AUTIST), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Autist (AUTIST) Informacije It's a meme token about autistic pepe. So it takes the very well known meme of an autistic pepe and uses him as a character on Hyperliquid. He has the hyperliquid logo on his head and on some of his outfits. This makes the meme unique in a sense as it's the only pepe meme that is currently available on Hyperliquid. There is a good chance it will keep being the only pepe meme on hyperliquid with auction prices going higher and higher. Službena web stranica: https://x.com/autisthyper Kupi AUTIST odmah!

Autist (AUTIST) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Autist (AUTIST), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 89.90K $ 89.90K $ 89.90K Ukupna količina: $ 565.10K $ 565.10K $ 565.10K Količina u optjecaju: $ 565.10K $ 565.10K $ 565.10K FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 89.90K $ 89.90K $ 89.90K Povijesni maksimum: $ 29.33 $ 29.33 $ 29.33 Povijesni minimum: $ 0.131896 $ 0.131896 $ 0.131896 Trenutna cijena: $ 0.15908 $ 0.15908 $ 0.15908 Saznajte više o cijeni Autist (AUTIST)

Autist (AUTIST) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Autist (AUTIST) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj AUTIST tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja AUTIST tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku AUTIST tokena, istražite AUTIST cijenu tokena uživo!

AUTIST Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide AUTIST? Naša AUTIST stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte AUTIST predviđanje cijene tokena odmah!

