Autist Logotip

Autist Cijena (AUTIST)

Neuvršten

1 AUTIST u USD cijena uživo:

$0.157655
+12.60%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
USD
Grafikon aktualnih cijena Autist (AUTIST)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:54:07 (UTC+8)

Autist (AUTIST) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.139961
24-satna najniža cijena
$ 0.157671
24-satna najviša cijena

$ 0.139961
$ 0.157671
$ 29.33
$ 0.131896
+5.17%

+12.64%

-16.08%

-16.08%

Autist (AUTIST) cijena u stvarnom vremenu je $0.157655. Tijekom protekla 24 sata, AUTISTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.139961 i najviše cijene $ 0.157671, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AUTIST je $ 29.33, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.131896.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AUTIST se promijenio za +5.17% u posljednjih sat vremena, +12.64% u posljednjih 24 sata i -16.08% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Autist (AUTIST)

$ 89.09K
--
$ 89.09K
565.10K
565,100.1
Trenutačna tržišna kapitalizacija Autist je $ 89.09K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AUTIST je 565.10K, s ukupnom količinom od 565100.1. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 89.09K.

Autist (AUTIST) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Autist u USD iznosila je $ +0.01769442.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Autist u USD iznosila je $ -0.0696429138.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Autist u USD iznosila je $ -0.1213901090.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Autist u USD iznosila je $ -0.8442394006961386.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.01769442+12.64%
30 dana$ -0.0696429138-44.17%
60 dana$ -0.1213901090-76.99%
90 dana$ -0.8442394006961386-84.26%

Što je Autist (AUTIST)

It's a meme token about autistic pepe. So it takes the very well known meme of an autistic pepe and uses him as a character on Hyperliquid. He has the hyperliquid logo on his head and on some of his outfits. This makes the meme unique in a sense as it's the only pepe meme that is currently available on Hyperliquid. There is a good chance it will keep being the only pepe meme on hyperliquid with auction prices going higher and higher.

Resurs Autist (AUTIST)

Službena web-stranica

Autist Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Autist (AUTIST) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Autist (AUTIST) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Autist.

Provjerite Autist predviđanje cijene sada!

AUTIST u lokalnim valutama

Autist (AUTIST) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Autist (AUTIST) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o AUTIST opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Autist (AUTIST)

Koliko Autist (AUTIST) vrijedi danas?
Cijena AUTIST uživo u USD je 0.157655 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena AUTIST u USD?
Trenutačna cijena AUTIST u USD je $ 0.157655. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Autist?
Tržišna kapitalizacija za AUTIST je $ 89.09K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za AUTIST?
Količina u optjecaju za AUTIST je 565.10K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za AUTIST?
AUTIST je postigao ATH cijenu od 29.33 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za AUTIST?
AUTIST je vidio ATL cijenu od 0.131896 USD.
Koliki je obujam trgovanja za AUTIST?
24-satni obujam trgovanja za AUTIST je -- USD.
Hoće li AUTIST još narasti ove godine?
AUTIST mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte AUTIST predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Autist (AUTIST) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

