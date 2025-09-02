Autist (AUTIST) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.139961 24-satna najviša cijena $ 0.157671 Najviša cijena ikada $ 29.33 Najniža cijena $ 0.131896 Promjena cijene (1H) +5.17% Promjena cijene (1D) +12.64% Promjena cijene (7D) -16.08%

Autist (AUTIST) cijena u stvarnom vremenu je $0.157655. Tijekom protekla 24 sata, AUTISTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.139961 i najviše cijene $ 0.157671, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AUTIST je $ 29.33, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.131896.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AUTIST se promijenio za +5.17% u posljednjih sat vremena, +12.64% u posljednjih 24 sata i -16.08% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Autist (AUTIST)

Tržišna kapitalizacija $ 89.09K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 89.09K Količina u optjecaju 565.10K Ukupna količina 565,100.1

Trenutačna tržišna kapitalizacija Autist je $ 89.09K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AUTIST je 565.10K, s ukupnom količinom od 565100.1. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 89.09K.