autism (AUTISM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01759547$ 0.01759547 $ 0.01759547 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.34% Promjena cijene (1D) -1.90% Promjena cijene (7D) +32.40% Promjena cijene (7D) +32.40%

autism (AUTISM) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, AUTISMtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AUTISM je $ 0.01759547, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AUTISM se promijenio za -0.34% u posljednjih sat vremena, -1.90% u posljednjih 24 sata i +32.40% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu autism (AUTISM)

Tržišna kapitalizacija $ 714.71K$ 714.71K $ 714.71K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 714.71K$ 714.71K $ 714.71K Količina u optjecaju 948.97M 948.97M 948.97M Ukupna količina 948,967,610.64024 948,967,610.64024 948,967,610.64024

Trenutačna tržišna kapitalizacija autism je $ 714.71K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AUTISM je 948.97M, s ukupnom količinom od 948967610.64024. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 714.71K.