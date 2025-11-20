Australian Digital Dollar Cijena danas

Trenutačna cijena Australian Digital Dollar (AUDD) danas je $ 0.647245, s promjenom od 0.26% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije AUDD u USD je $ 0.647245 po AUDD.

Australian Digital Dollar trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 3,982,375, s količinom u optjecaju od 6.15M AUDD. Tijekom posljednja 24 sata, AUDD trgovao je između $ 0.642693 (niska) i $ 0.649911 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 2.87, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.36464.

U kratkoročnim performansama, AUDD se kretao +0.07% u posljednjem satu i -0.94% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Australian Digital Dollar (AUDD)

Tržišna kapitalizacija $ 3.98M$ 3.98M $ 3.98M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.98M$ 3.98M $ 3.98M Količina u optjecaju 6.15M 6.15M 6.15M Ukupna količina 6,152,806.454638 6,152,806.454638 6,152,806.454638

