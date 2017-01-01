Austin Capitals (AUX) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Austin Capitals (AUX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Austin Capitals (AUX) Informacije Austin Token is a digital finance platform that integrates cryptocurrency, arbitrage, NFTs, and metaverse experiences into a unified ecosystem. Built on the Binance Smart Chain, the platform offers fast, secure, and scalable transactions along with advanced arbitrage tools and an NFT marketplace. It provides users with a dedicated wallet solution for asset management and facilitates seamless trading and digital payments. Emphasizing transparency, robust security protocols, and regulatory compliance, Austin Token is engineered to support decentralized finance operations while continuously evolving through innovative blockchain technologies

Austin Capitals (AUX) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Austin Capitals (AUX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 41.60M $ 41.60M $ 41.60M Ukupna količina: $ 9.79M $ 9.79M $ 9.79M Količina u optjecaju: $ 9.79M $ 9.79M $ 9.79M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 41.60M $ 41.60M $ 41.60M Povijesni maksimum: $ 4.38 $ 4.38 $ 4.38 Povijesni minimum: $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 Trenutna cijena: $ 4.25 $ 4.25 $ 4.25 Saznajte više o cijeni Austin Capitals (AUX)

Austin Capitals (AUX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Austin Capitals (AUX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj AUX tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja AUX tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku AUX tokena, istražite AUX cijenu tokena uživo!

AUX Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide AUX? Naša AUX stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte AUX predviđanje cijene tokena odmah!

