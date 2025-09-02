Više o AUX

Austin Capitals Logotip

Austin Capitals Cijena (AUX)

Neuvršten

1 AUX u USD cijena uživo:

mexc
Grafikon aktualnih cijena Austin Capitals (AUX)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 15:57:30 (UTC+8)

Austin Capitals (AUX) Informacije o cijeni (USD)

Austin Capitals (AUX) cijena u stvarnom vremenu je $4.25. Tijekom protekla 24 sata, AUXtrgovalo je između najniže cijene $ 4.25 i najviše cijene $ 4.25, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AUX je $ 4.38, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.001.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AUX se promijenio za +0.00% u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i +183.39% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Austin Capitals (AUX)

Trenutačna tržišna kapitalizacija Austin Capitals je $ 41.60M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AUX je 9.79M, s ukupnom količinom od 9786000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 41.60M.

Austin Capitals (AUX) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Austin Capitals u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Austin Capitals u USD iznosila je $ -0.0451524250.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Austin Capitals u USD iznosila je $ -0.0845792500.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Austin Capitals u USD iznosila je $ -0.008446926742965.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 00.00%
30 dana$ -0.0451524250-1.06%
60 dana$ -0.0845792500-1.99%
90 dana$ -0.008446926742965-0.19%

Što je Austin Capitals (AUX)

Austin Token is a digital finance platform that integrates cryptocurrency, arbitrage, NFTs, and metaverse experiences into a unified ecosystem. Built on the Binance Smart Chain, the platform offers fast, secure, and scalable transactions along with advanced arbitrage tools and an NFT marketplace. It provides users with a dedicated wallet solution for asset management and facilitates seamless trading and digital payments. Emphasizing transparency, robust security protocols, and regulatory compliance, Austin Token is engineered to support decentralized finance operations while continuously evolving through innovative blockchain technologies

Resurs Austin Capitals (AUX)

Službena web-stranica

Austin Capitals Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Austin Capitals (AUX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Austin Capitals (AUX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Austin Capitals.

Provjerite Austin Capitals predviđanje cijene sada!

AUX u lokalnim valutama

Austin Capitals (AUX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Austin Capitals (AUX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o AUX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Austin Capitals (AUX)

Koliko Austin Capitals (AUX) vrijedi danas?
Cijena AUX uživo u USD je 4.25 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena AUX u USD?
Trenutačna cijena AUX u USD je $ 4.25. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Austin Capitals?
Tržišna kapitalizacija za AUX je $ 41.60M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za AUX?
Količina u optjecaju za AUX je 9.79M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za AUX?
AUX je postigao ATH cijenu od 4.38 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za AUX?
AUX je vidio ATL cijenu od 1.001 USD.
Koliki je obujam trgovanja za AUX?
24-satni obujam trgovanja za AUX je -- USD.
Hoće li AUX još narasti ove godine?
AUX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte AUX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
