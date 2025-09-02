Austin Capitals (AUX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 4.25 $ 4.25 $ 4.25 24-satna najniža cijena $ 4.25 $ 4.25 $ 4.25 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 4.25$ 4.25 $ 4.25 24-satna najviša cijena $ 4.25$ 4.25 $ 4.25 Najviša cijena ikada $ 4.38$ 4.38 $ 4.38 Najniža cijena $ 1.001$ 1.001 $ 1.001 Promjena cijene (1H) +0.00% Promjena cijene (1D) 0.00% Promjena cijene (7D) +183.39% Promjena cijene (7D) +183.39%

Austin Capitals (AUX) cijena u stvarnom vremenu je $4.25. Tijekom protekla 24 sata, AUXtrgovalo je između najniže cijene $ 4.25 i najviše cijene $ 4.25, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AUX je $ 4.38, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.001.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AUX se promijenio za +0.00% u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i +183.39% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Austin Capitals (AUX)

Tržišna kapitalizacija $ 41.60M$ 41.60M $ 41.60M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 41.60M$ 41.60M $ 41.60M Količina u optjecaju 9.79M 9.79M 9.79M Ukupna količina 9,786,000.0 9,786,000.0 9,786,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Austin Capitals je $ 41.60M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AUX je 9.79M, s ukupnom količinom od 9786000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 41.60M.